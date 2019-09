Na úvod sezony sledovali diváci skvělý hokej. O tom, že skóre zůstalo po šedesáti a pěti nastavených minutách jen 1:1, se přičinili hlavně výborní gólmani na obou stranách.

Brňané chtěli odčinit nečekanou prohru v Litvínově, Třinec přijel namlsaný „tenisovou“ výhrou 6:2 nad nováčkem z Kladna.

Půl zápasu bylo vyrovnaných, aktivnějším dojmem ale působili Oceláři a hlavně soupeře přestříleli. Zaujal Matěj Stránský, který rozvážnou hrou a obrovským přehledem překonával brněnskou obranu. Byl to nakonec on, kdo vymyslel gólovou nahrávku na Kundrátka. A ten švihem rozvlnil síť. V 33. minutě smazal gólové manko, které Oceláři doháněli od 17. minuty a branky Štencla. Pak bohužel odstoupil ze hry.

Od vyrovnávacího gólu byli Třinečtí lepším týmem. Vítězný gól Vrány však skončil jen na brusli Vejmelky. „To byla haluz. Šel jsem tam instinktivně, trefil mi nůž brusle,“ přiznal po utkání gólman Komety Karel Vejmelka.

Ocelář Matěj Stránský pak doplnil: „Vzhledem k průběhu zápasu je ten bod asi málo, soupeř měl více štěstíčka, protože nájezdy jsou už vabank. Ta první třetina nebyla z naší strany nic moc, ale pak jsme to měli víceméně pod kontrolou a jenom nám to tam nespadlo.“

On sám pak v samostatných nájezdech jako jediný Ocelář svůj nájezd proměnil. „Byl jsem dopředu rozhodnutý, že budu střílet. Posledně jsem jel v Lize mistrů taky nájezd a udělal jsem úplnou blbost. Tak jsem rád, že to teď vyšlo. Škoda, že jsme nepřidali nějaký další nájezd, ale výkon byl dobrý a nemáme se za co stydět,“ zrekapituloval utkání.

S jeho vyjádřením korespondovala i hodnocení obou trenérů. „První třetina byla vyrovnaná, tím gólem jsme se uklidnili, ale od vyrovnávací branky byl soupeř lepší a nám se moc nedařilo v útoku. Třinec měl tlak, nakonec proběhly nájezdy, to je už loterie. Jsme rádi, že jsme po prohře v Litvínově porazili tak silného soupeře,“ uznal brněnský kouč Petr Fiala.

Třinecký trenér Václav Varaďa utkání zakončil: „Začátek a vstup do zápasu byl velmi vyrovnaný. Utkání ovlivnila branka, kterou jsme dostali, ta domácí dostala na koně. Od druhé třetiny jsme hráli parádní hokej, který gradoval v poslední části. Měli jsme skvělý pohyb a mnoho šancí. Vzhledem k průběhu je pro nás ten výsledek krutý.“

Kometa Brno – Oceláři Třinec 2:1 sn (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Štencel (Zaťovič), rozhodující nájezd Orsava – 33. Kundrátek (M. Stránský). Rozhodčí: Hradil, Kika – Gebauer, Rampír. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7 306.

Třinec: Bartošák – M. Doudera, Kundrátek, Galvinš, D. Musil, Gernát – Chmielewski, P. Vrána, Stránský – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň – Novotný. Trenér: Varaďa.