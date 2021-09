Vyhrocené utkání, které se hrálo téměř před šesti tisícovkami fanoušků, nabídlo další tři branky i ve třetí třetině. Dvě z nich ale dali Oceláři, kteří nakonec vyhráli 7:4. „Výborně jsme zahráli přesilové hry. Když jsme potřebovali, pomohli jsme si v nich. To nás dostalo na koně. Myslím, že na začátek sezony to byl super zápas a jsme rádi, že jsme ho zvládli,“ prohlásil asistent hostujícího kouče Varadi Marek Zadina.

Sparta díky Chlapíkovi bleskově vyrovnala, to však bylo naposledy, co byl stav nerozhodný. Oceláři přidali v prostřední části ještě tři branky a po dvou třetinách vedli 5:3. Mimochodem, v průběhu druhé periody opustili své svatyně oba gólmani. Ve sparťanské brance nahradil Neužila Salák a mezi třemi třineckými tyčemi Mazance vystřídal Kacetl.

Minulý venkovní zápas v Plzni Třinec prohrál, z O2 Areny si domů ale odvezl všechny body. Pražany poslal brzy do vedení Moravčík, krátce před přestávkou však srovnal Hrňa a po návratu z kabin se prosadil Kundrátek - 1:2.

