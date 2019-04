Ti se utkají v semifinálové sérii proti Plzni v sedmém utkání série, která je zatím nerozhodná 3:3, a jež musí určit druhého finalistu domácí hokejové soutěže. Tím prvním je od soboty Liberec. Oceláři dokázali ve čtvrtek proti Indiánům rozhodnout až v samém závěru domácího zápasu. Povede se jim to dnes znovu?

Polanský: Není víc než sedmý zápas

„Všichni v to věříme. Ten poslední zápas nám nevyšel. Nezaspali jsme jen začátek, my zaspali celé dvě třetiny. Začali jsme hrát hokej až od třetí části. To sice svědčí o tom, že máme natrénováno, ale v play off se nám to nesmí stávat. Musíme hrát příští zápas lépe a tak, jako jsme končili posledních patnáct minut v Plzni, tak doma musíme začít, jinak to nebude dobré,“ uvědomuje si jeden z nejzkušenějších borců v třinecké sestavě Jiří Polanský.

Čím si vysvětloval rozdíl mezi prvními dvěma třetinami, kdy Oceláři tahali za kratší konec pomyslného provazu, a poslední třetinou, kdy naopak dokázali Plzeň přehrát? „Těžko říct. Kdybychom to věděli, tak to na střídačce změníme hned, ale důvod opravdu neznám. Nám bylo jasné, že do toho Plzeň půjde, vždyť byla krok od vyřazení. Ale nemá už smysl se dívat dozadu, je před námi poslední utkání a já vím, že opět prokážeme charakter a bojovnost, které jsme prokázali v průběhu celého play off,“ věří Polanský v sílu třineckého mužstva. „Čeká nás sedmý zápas a věřte mi, že pro hokejistu neexistuje víc,“ zakončil a pozval diváky na dnešní duel do Werk Areny. Ten startuje v 17 hodin.