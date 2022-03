Čtvrtfinálové derby na hraně! Oceláři vyhráli i ve Vítkovicích, rozhodl Musil

Vítkovice pak měly snahu ještě s nepříznivým stavem něco udělat, nepovedlo se. Třinec si těsný náskok pohlídal a zvítězil stejným výsledkem, jako v neděli a ve středu. Zatímco oni se budou po třetím čtvrtfinále v řadě bez porážky pokoušet o obhajobu zlata, Ostravanům sezona končí.

„Myslím, že jsme v celé sérii hráli, co jsme potřebovali, ve všech utkáních jsme měli navrch, nepouštěli jsme Vítkovice do střel, které by hrozily brankami. Oni hráli na maximum, vydali se, udělali nám to těžké, ale 4:0 je skvělé, vážíme si toho a jdeme dál,“ hodnotil trenér Třince Václav Varaďa, který ocenil výkony brankáře soupeře Aleše Stezky.

„Potýkali jsme se s koncovkou, kdybychom uspěli v těch stoprocentních gólovkách, pak by skóre narůstalo a museli by otevřít hru. Takhle čekali na náhodu, chtěli to uhrát na brankovišti. My jim to nedovolili a vydolovali jsme vítězství,“ dodal Varaďa.

Vítkovice šly podle svého kouče Miloše Holaně na totální maximu. „Víc z toho nešlo vyždímat,“ řekl. „Síly chyběly. Chyběl i v obraně Roman Polák, který hrál se zlomenou nohou v nártu. Ale já vidím jeden problém. A to jsou góly. Za čtyři zápasy jsme dali tři a to na Třinec nemůže stačit. Sportovně uznávám jeho kvalitu, pro mladé jsou to obrovské zkušenosti, které jinde nezískají, nenačtou. Musí si to osahat,“ přiznal.

„Chtěli jsme pro fanoušky jeden zápas vyhrát, děkujeme jim. Série končí, ale v šatně nikdo není smutný a máme radost, že jsme něco dokázali. S tím před sezonou nikdo nepočítal,“ doplnil Miloš Holaň.

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. R. Pedan (Lindberg, Fridrich) – 32. M. Kovařčík, 34. Daňo. Rozhodčí: O. Hejduk, P. Stano – J. Špůr, M. Zíka. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 7525. Konečný stav série: 0:4.

Vítkovice: Stezka – R. Pedan, A. Solovjov, Plášil, Jakub Stehlík, L. Kovář, P. Koch – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Lednický, Flick, M. Kalus – Dej, Bitten, Chlán – Guman. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Třinec: Kacetl – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, M. Zbořil, Zahradníček – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.