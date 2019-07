„Je to dlouholetá tradice. Pořadatelství se pravidelně střídá mezi Čechy a Moravou. Loni v Liberci jsme převzali pomyslnou štafetu a letos jsme to uspořádali nejlépe, jak jsme uměli. Věřím, že všichni účastníci byli spokojeni,“ pověděl Marek Broda, předseda třineckého fanklubu.

Oceláři nabídli svým kamarádům z blízka i daleka spojení mohutné továrny s krásnou beskydskou přírodou a hlavně s hokejem. Areál na Borku nabízel řadu atrakcí, včetně uvítání z úst výrobního ředitele Třineckých železáren Česlava Marka, místostarosty Třince Radima Kozlovského a sportovního manažera HC Oceláři Třinec Jana Peterka.

Největší radost měli účastníci v pátek dopoledne. Jedna skupina zavítala na nedaleký Steel Ring, aby si zazávodila na motokárách. „Motokáry to vyhrály na plné čáře! Bylo to dokonalé, pořádné odreagování, k tomu adrenalin a nakonec šlo jen o to pobavit se, což je účelem této akce,“ řekl fanoušek Sparty a nejrychlejší jezdec Václav Kverka.

Druhá skupina válčila na opačné straně města s více než čtyř set metrovým převýšením při zdolávání Javorového vrchu. Někteří vyšli nahoru s lehkostí, jiní se trápili, místy bojovali sami se sebou, ale nakonec to zvládli a mohli se pokochat krásným pohledem na třinecký region.

Po těchto momentech přišlo na řadu překvapení. V 16 hodin zavítal do areálu nejen Masarykův pohár, ale i brankář národního týmu Patrik Bartošák. „Sraz jsem si užil. Jsem rád, že jsem se mohl spřátelit s fanoušky, a to nejen s třineckými. Samozřejmě vnímám, že přicházím od rivala, někomu možná bude déle trvat, než si na mě zvyknou, ale rád se s nimi dám dohromady,“ sdělil účastník světového šampionátu v Bratislavě.

Poslední den byl především o soutěžích. Na fotbalovém trávníku byl sehrán tradiční duel mezi Moravou a Čechy (4:2), ve stanu pak probíhaly boje o krále ve Stiga hokeji. Nechyběla ani pivní štafeta. Oceláři na závěr představili novinku v podobě závodu v popelnicích. „Soupeři na nás křičí PO-PO-POPELÁŘI, proto jsme se rozhodli na to zareagovat tímto způsobem.“ Třinečtí závodníci byli blízko vítězství, ale nakonec se museli sklonit před liberecko-znojemskou dvojicí, jenž byla o chlup rychlejší.

Přetahování lanem překvapivě nevyhráli zástupci Litvínova. Ti hladce prošli až do finále, ale tam našli nečekaného přemožitele. „Chyběl nám osmý tým, proto jsme požádali členy ochranky spolu s naší hosteskou, aby doplnili osmičku pro pavouka. A nakonec to vyhráli,“ pousmál se Marek Broda.

Třinecký sraz se vydařil. „Bylo to famózní, počasí nám vyšlo na jedničku, takže za mě dobré. Velký dík patří organizátorům celé akce, protože sám ze své zkušenosti vím, že to není jednoduché. Trochu mě mrzí, že nepřišlo více třineckých fanoušků, čekal jsem, že podruhé oslaví titul,“ zamrzelo Václava Kverku, jenž byl jedním z pořadatelů srazu v roce 2013.

„Z jedné strany jsem rád, že už to skončilo. Bylo to hodně náročné období, moc jsem toho nenaspal. Z druhé to byla fajn akce, na které se všichni bavili. Potěšilo mě, že nás účastníci při odchodu pochválili za organizaci. Každopádně není to jen naše práce, na pořadatelství se podílela řada lidí a partnerů, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat,“ řekl na závěr Marek Broda.

Další ročník proběhne pod hlavičkou fanoušků prvoligového klubu HC Motor České Budějovice. Na východní část republiky se vrátí za dva roky a to do Zlína.

Igor Mainka