Ta na jaře stopnula vyvrcholení české extraligy. Je zvláštní nebýt tak dlouho na ledě?

Asi každý měl svoje starosti, tak jsem nad tím tolik nepřemýšlel, ale ano, zvláštní to je. Byla tím pádem i dlouhá letní příprava, nicméně nějak jsme to museli vydržet a já jsem rád, že léto pro nás už skončilo a jsme zase na ledě.

Co říkáte změnám v kádru?

Až tak moc kluků neodešlo. Myslím početně, ne kvalitativně. Je fajn, že jsme zůstali víceméně pohromadě a známe se, víme co od sebe čekat.

V minulé sezoně jste bojoval o smlouvu, teď byste měl být jedničkou v bráně. Jak se na to těšíte?

Na to moc nemyslím. Mám teď na ledě svých starostí dost. Navíc dva měsíce do startu soutěže je dlouhá doba. Může se všechno změnit.

Věříte, že extraliga začne?

Nevím, nevím. Každopádně by bylo složité teď trénovat a pak vypadnout do nějaké karantény, nebo přerušit ligu na měsíc. Neumím si to vůbec představit. Jen doufám, že se vše rozjede v termínu, a že se vše v termínu také dohraje.

Zanedlouho vás čeká letní pohár. Bude to příjemné zpestření?

Jsou to přátelské zápasy v létě, pro všechny po dlouhé době bez hokeje, takže já čekám typický letní hokej. Hodně nepřesností, chyby. Ale budou to zápasy, což je vždy lepší než jenom trénink. I ta kondice se tam sbírá lépe než na tréninku.

Byl jste také na soustředění v Tatrách. Líbilo se vám tam?

Pěkně to bylo. Náročné, ale pěkné.

V rámci teambuildingu se nosila i kláda…

Tak ta nebyla příjemná, sáhli jsme si na dno. Asi dvanáctimetrovou kládu neslo deset hráčů tři sta metrů do kopce, pak dolů a pak ještě do půlky zase nahoru. Ale jo, byla u toho i sranda.