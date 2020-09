„Myslím, že česká extraliga je pro každého velmi dobrá zkušenost, je tady spousta hráčů, co mají odehráno hodně zápasů tady, v KHL nebo v Americe. Pro mě to bude obrovský přínos,“ míní na prahu nové sezony Kořenář.

Sledují vás v Třinci i šéfové ze zámoří?

Jistě, mají přehled o tom, kdo kde hraje. Než jsem se vrátil domů, musely se podepsat potřebné papíry. Taky jim posíláme do klubu nějaká videa z našich zápasů, aby viděli, jak hrajeme a pak si voláme.

Jak to funguje?

Teď jsem odchytal tři zápasy, takže videokouč udělá sestřih, pošle mi to a já to přeposílám trenérům brankářů do Ameriky, aby viděli, jak na tom jsem.

Takže tam máte jen ty nejlepší zákroky?

(smích) Jasně, ale musí tam být i ty horší. Je tam všechno, abychom pak věděli, na čem je třeba zapracovat.

Určitě jste se s trenéry už bavil o nasazování brankářů v nové sezoně. Dostal jste nějaký příslib, jak by to mohlo v Třinci vypadat?

Popravdě, to ani moc ne. Hlavní priorita byla trénovat, což je pro mě nejdůležitější. I kdybych neměl hrát vůbec, tak jsem se potřeboval připravovat s kvalitním mužstvem, což mám v Třinci zaručeno.

S čím tedy jdete do extraligy?

Doufám, že s těmi nejvyššími cíli, protože jiné tady snad ani nemohou být. Třinec patří k top týmům v extralize, jako každý rok.

Myslel jsem vy osobně…

Tak já chci samozřejmě co nejvíce pomoct. Zatím nevím, jak dlouho tady budu. Kdy a jestli vůbec se to v Americe rozejde. Beru to tak, že teď jsem tady na dva měsíce a z toho vycházím.

Co říkáte na konkurenci v brance Ocelářů?

Jó, tak ta je velká. Pro mě je to velká motivace se tady prosadit a naučit se třeba něco od Kuby Štěpánka, který toho má v kariéře za sebou už dost. A je to super kluk. I Lukáš Daneček je v pohodě, máme tady dobrou partu.

Do ní patří ještě Nick Malík…

Toho jsem tady ještě nepotkal (smích).

Cítíte, že byste mohl Štěpánka z branky vyštípat?

Doufám, že nějaký zápas tady dostanu, ale to je na trenérech, kteří určují, kdo se postaví mezi tyče. Já budu dělat vše pro to, abych si také zachytal.

Jak vám probíhá adaptace na nový mančaft, nové prostředí?

Už jsem tady nějaký týden, takže jsem si na vše potřebné zvykl. Všichni mě přijali velmi dobře, cítím se tady jako doma.

Hned jste svým dílem přispěl k vítězství v Generali Česká Cupu. To určitě potěší, ne?

Ano, je to na začátek dobrá vizitka. Dělali jsme si s Filipem Zadinou srandu, že musíme vědět, do jakého týmu jít, abychom taky něco vyhráli (úsměv). Určitě je příjemné vyhrát nějakou trofej, ale zase takovou zásluhu na tom nemám, kluci tady toho odehráli více.

Jak podle vás vypadá defenziva Třince?

Když jsem chytal, tak mi vždy ta první třetina přišla taková, že jsem si hodně zachytal. Pak už to bylo lepší a je znát, že tým je hodně kvalitní. Je to rozdíl oproti Americe, kde jsou kluci takoví vybláznění, živelní. Tady je dost zkušených borců, takže se nemusím bát toho, že by někdo nechal puk před bránou (smích).

Říkáte, že jste si v první třetině vždy víc zachytal. To vás asi noví spoluhráči testovali, abyste se předvedl ne?

Zatím to tak vypadá (úsměv), vždycky jsem toho měl nejvíce v těch prvních třetinách.