Šimone, ve čtvrtfinále jdete na Vítkovice, potažmo na Bartošáka, se kterým jste se v sezoně víc poznali. Jak se těšíte?

Je to zajímavé. Už v předkole jsem na to koukal a říkal si: Ty jo, co kdyby to vyšlo? Co kdybychom si opravdu dali derbíčko s Bartézem proti sobě? No, jsem rád. On pro nás bude asi velký oříšek, ale máme v plánu přes Vítkovice přejít.

Jste s kolegou Bartošákem v kontaktu? Psali jste si před vypuknutím série?

Teď už jsme si nepsali. Většinou si píšeme po každé sérii, ale teď by to nebylo vhodné. Jdeme proti sobě a na nějaké kamarádské psaní mezi sériemi není prostor. Až po sérii.

Chodí za vámi útočníci pro radu, jak na něj? Co by na něj mohlo platit?

Těžko říct. Možná bych ho spíš chválil… Ne, on je dobrý, ale určitě mu vadí to, co vadí všem ostatním gólmanům. Když mu budeme stínit, tečovat před ním, může být v bráně kdokoliv. Tohle jsou věci, které se fakt těžko chytají. On není typ, co dostává laciné góly, takže budeme muset hrát tak, že se nebudeme před bránou bát. A dorážet to tam i s ním (úsměv). Ale vážně, každý gólman má nějaké slabiny a já bych byl rád, kdybychom si to rozdali férově a sportovně na ledě.

Sparta se jej pokoušela rozhodit psychicky, hrála na brankovišti hodně agresivně. Všiml jste si toho? Je to cesta, jak na něj vyzrát?

To už je o povaze gólmana. Když je někdo explozivní, může ho přesně tohle rozhodit. Já to dělám tak, že jsem ve své bublině a je mi všechno jedno. Zajímá mě jenom puk. I tohle k tomu patří, ale nebudu se kvůli tomu čílit.

S Bartošákem jste se poznali na reprezentaci. Jak dobře ho znáte? On asi bude explozivnější víc než vy, nebo ne?

Jo, to jste viděli i teď v předkole. Trošku se do něj zajelo a už tam chytaly saze. Nevím, jestli toho my budeme chtít nějak využít… To vyplývá ze hry. Nemyslím si, že by jej Sparta chtěla nějak sekat, ale prostě tam jsou emoce a vyplynulo to ze hry.

Je už znát, že jde do tuhého? Že se láme sezona a každý se chce přes čtvrtfinále dostat?

Je to znát, skoro bych řekl, že to je ten nejtěžší krok. Nastartovat se. Po čtvrtfinále to z každého týmu spadne. Pár play off už za sebou mám a vím, že po každém čtvrtfinále to bylo tak, že si člověk oddechl a řekl si: Jo, udělali jsme první krok a teď se pojďme pobít o finále. To už je buď, anebo. Čtvrtfinále je takové, že určuje, jestli byla sezona úspěšná nebo ne.

Vítkovice neodpočívaly, jsou rozehrané. Je to jejich výhoda?

Těžko říct, slýchávám to pořád dokola, že mohou být rozehrané, ale my jsme zase odpočatí. Může to být výhoda, nemusí to být výhoda… Derby je stejně nevyzpytatelné. Ať byly Vítkovice nahoře a my dole, nebo naopak, jakmile přišlo na řadu derby, nepoznali jste, kdo je v tabulce nahoře a kdo dole. V tomhle duchu se bude odvíjet asi celé play off. A šance? Opravdu si myslím, že to je pade na pade. Nemyslím si, že jsme favorité a nemyslím si ani, že by nás Vítkovice měly nějak zaskočit. Jdu do toho s tímto pocitem. Pade na pade.