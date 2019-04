Úvod z vašeho osobního pohledu přitom nebyl nic moc. První střela Liberce šla do tyčky, druhá skončila gólem…

Jo, tam mi to šlo od ramene do tyčky, pak jsem dostal gól a jen jsem si říkal: Paráda, toto pěkně začíná. Ale bylo skvělé, jak jsme se z toho oklepali. Už v semifinále jsme pětkrát jako první dostali gól a pokaždé se z toho oklepali. Myslím, že teď z toho proti Liberci těžíme. Vždycky nás to zdravě naštve.

Překvapil vás Kvapil u té první branky?

Myslím, že to od něj bylo cílené. Tohle dělal i na tréninku nároďáku. Pamatuji si, jak nás tam vždy tou svojí kličkou vymíchal. Všechny tři gólmany. Šlo mi to pod nohy, ale když to nakonec dobře dopadlo, je mi jedno, že mi dal gól.

Jak vlastně komunikujete s beky ohledně bránění Kvapila?

Speciálně se na něj nesoustředíme. S klukama řešíme všechno, tedy jak komunikaci za bránou, tak to, co jsem třeba já sám mohl udělat jinak. To po nich vyloženě chci, ať mi řeknou. A také je chválím za bloky. Vlastně je jenom chválím. Takže v tom doufám budeme pokračovat (úsměv)​.

Co jste říkal vašemu nástupu? Byli jste hodně aktivní, stříleli…

Když naskočila první komerční přestávka, tak jsem si jen říkal, že vlastně u nás nebyli. Na jednu stranu je to pro gólmana těžké na koncentraci, na druhou jsem byl rád, že jsme většinu času trávili u nich v pásmu a jenom jsem doufal, že tam padne i nějaký gól, abychom se uklidnili. Paradoxně jsme ho pak dostali my sami.

Co jste si řekli o přestávce, když jste prohrávali?

Nemuseli jsme být skleslí z toho, co předvádíme, protože jsme věděli, že hrajeme dobře. Řekli jsme si jen to, že zkusíme vydržet hrát to samé, co hrajeme, protože pak to musí být jen otázka času, kdy nám to tam napadá. A opravdu nás to neskoplo dolů, pokračovali jsme v kvalitním výkonu.

Bude úterní zápas hodně odlišný od toho třetího?

Liberec musí, to je jasné. Ale my musíme hrát pořád to samé. V případě, že soupeř něco změní, tak od toho tam jsou naši trenéři, aby na to zareagovali a nadiktovali změnu zase nám. Každopádně tam musíme nechat všechno a hrát tak, jako by série byla pořád 0:0.