Suchánek uspěl také v draftu CHL a v červnu se dokonce dostal do juniorské reprezentace. „Ta pozvánka mě překvapila, vůbec jsem ji totiž nečekal. Byl jsem za ni strašně rád a kemp jsem si užíval. To, že jsem potkal kluky, kteří budou draftovaní do NHL, byla super zkušenost,“ říká sedmnáctiletý gólman.

Vrcholem juniorské sezony bude mistrovství světa. Věříte, že se na něj dostanete?

Těžko říct. Bude záležet na tom, jak se sezona bude vyvíjet a koho trenéři budou potřebovat. Je to pro mě ale motivace a udělám vše pro to, aby moje jméno v nominaci zaznělo.

Loni jste se stal dokonce nejlepším brankářem neoficiálního mistrovství světa hráčů do 17 let. Byl to velký úspěch?

Byl to hlavně šok. Nevěděl jsem o tom a dozvěděl jsem se to až z Twitteru. Každopádně jsem byl rád, protože jsme skončili překvapivě třetí. A že jsem byl nejlepší brankář, to byl příjemný bonus.

V průběhu ročníku jste zamířil z Přerova do Frýdku-Místku a začal jste chytat v Chance lize. Překvapilo vás to?

Koupil mě Třinec, který mi dal šanci chytat ve Frýdku-Místku, za což jsem byl strašně rád. Vůbec jsem ale nečekal, že bych do toho už letos mohl naskočit. Každopádně jsem si to užil a byly to super zkušenosti.

Jak jste se vůbec dostal do třinecké organizace?

Třinec o mě jevil zájem už před začátkem sezony, ale tehdy jsem jim ještě řekl, že bych chtěl chytat v Přerově. Jenže pak odešel Nick Malik a v Přerově jsme s trenéry usoudili, že přesun do Třince by byl tím nejlepším. Potom jsem dostal šanci i ve Frýdku-Místku, což bylo naprosto super.

Frýdek-Místek neprošel do play off. Věříte, že do něj za rok postoupíte?

Ambice budou stejné jako každý rok, tedy snažit se udělat play off. Bohužel letos nám to těsně uniklo, takže nyní bude naší jasnou prioritou. Uděláme pro to maximum.

Budete u toho? V draftu CHL vás totiž získal tým Tri-City Americans. Neplánujete odchod do zámoří?

Uvidí se, co bude dál. Řeším to s agentem, ale smlouvu mám s Třincem a uvidím, jak se sezona bude vyvíjet. Mám ale zprávy o tom, že jsem pro organizaci prioritou pro Frýdek-Místek.

Čekal jste, že v draftu uspějete?

Náznaky jsem měl od agenta. Pak mi volal dvacet minut před draftem a byl jsem za to rád. Je to jedna z možností, kam bych se jednou mohl vydat.

Je podle vás lepší zůstat doma, nebo se zkusit prosadit v zámoří?

To je těžké, u každého je to jiné. Každopádně je to zase možnost, jak se posunout, poznat kulturu a naučit se jazyk. Vše má svoje pro i proti.

Láká vás i extraliga s Třincem?

Samozřejmě, že je to lákavé. Vidina chytat v extralize je hodně zajímavá. Snažím se dělat postupné krůčky a jsem rád, že můžu chytat mezi seniory ve Frýdku-Místku. Kdyby přišla šance i v Třinci, tak bych za ni byl vděčný.