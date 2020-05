V roce 2012 bral český hokej naposledy medaili z mistrovství světa. Ve Švédsku a Finsku zacinkal Čechům bronz. Tehdejší kouč Alois Hadamzcik byl ale zklamaný, toužil totiž po finále. Tehdy tým okolo veterána Petra Nedvěda sejmul hvězdné Švédy, bohužel v semifinále si vylámal zuby na Slovácích. V boji o bronz pak Češi v helsinské Hartwall Aréně porazili domácí Suomi 3:2. „Kaňkou tohoto šampionátu byla semifinálová porážka se Slováky. Zklamání bylo velké, náš tým, stejně jako rok předtím, měl na finále,“ vzpomíná trenér Alois Hadamczik.

Alois Hadamczik, uznávaný hokejový trenér | Foto: Vladmír Pryček

„Ve čtvrtfinále jsme porazili Švédy, kteří měli silnou sestavu, ve které bylo snad patnáct hráčů z NHL, dostali jsme se do euforie. Jenomže následoval přesun do Finska. Cestování nám uškodilo. Po příjezdu do Helsinek jsme čekali na chodbě, než nám připraví pokoje. Rozhodilo nás to,“ pokračuje v povídání sedmašedesátiletý stratég.