Patrik Bartošák. Dnes zřejmě nejdiskutovanější osoba na české hokejové scéně. O budoucnosti pětadvacetiletého brankáře se baví veřejnost, fanoušci, experti, píší o něm média… Všichni mají za jisté, že po sezoně a konci smlouvy ve Vítkovicích zamíří do sousedního Třince. Že to ale není zdaleka jisté, prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Deník hráčův agent Vladimír Vůjtek mladší ze společnosti Eurohockey Services.

Co jste si pomyslel, když na začátku března přišla média s informací, že Patrik Bartošák bude od nové sezony působit v Třinci, přičemž zveřejnila odhad jeho platu?

Nic… Přišlo mi to celé divné. Já ho zastupuji, takže bych o tom asi měl vědět nejvíc. Upřímně řečeno, musím se pousmát, jak jsou všichni stoprocentně přesvědčeni, že půjde do Třince.

Proč?

Dneska chce Patrika každý, dva roky je to nejlepší gólman v extralize, jeho výkony jsou výborné a nadstandardní, a o spekulacích o jeho odchodu se ví. Stejně jako Vítkovice věděly od začátku sezony, že u nich dál už působit nebude. Teď se ale plně soustředí na play-off, chce s Vítkovicemi uspět. A stále platí, že jeho prioritou byla a pořád je NHL. Nabídky měl už loni, nevyšlo to, ale možnosti ze Severní Ameriky registruji letos znovu. Pokud nějaká zajímavá přijde na stůl, tak věřím, že Patrik po ní sáhne. Že všichni mluví o tom, že na sto procent bude chytat v Třinci, prostě pravda není.

Jak je pravděpodobné, že by mohl zamířit do zámoří?

Procentuálně bych to dal třeba padesát na padesát. Samozřejmě závisí to na naší práci i výkonech Patrika. Ale nebudu lhát, říkám na rovinu, že kontakty z NHL jsou. Musím ale taky poznamenat, že Patrik tam nechce za každou cenu, má už něco za sebou, a proto u něj záleží především na podmínkách kontraktu. Určitě nepodepíše dvoucestnou smlouvu, aby bojoval o místo na farmě. Tohle už myslím není pro něj krok dopředu. Pokud ale přijde zajímavá nabídka, která bude dávat smysl a bude mít v daném klubu reálnou šanci chytat a prosadit se, tak to bude určitě hodně zvažovat.

Patrika Bartošáka znáte dobře i z nehokejového pohledu. Jak neustálé spekulace okolo své budoucnosti bere?

Všichni víme, že Patrik je silná osobnost. Kdyby nebyl, tak by to nemuselo působit ideálně. Sami to všichni viděli, jak se vypořádal se zápasy v závěru základní části i v předkole. Ve výkonnosti mu to na ničem neubralo, skoro ve všech statistikách je v extralize nejlepším brankářem, to teď ukázal i v sérii se Spartou. Neříkám, že to bylo jen o něm, protože vyhrává tým, ale Vítkovice několikrát podržel. Dominoval a tady je jasně vidět, že je soustředěný pouze na hokej a klub, ve kterém teď je.

Během podzimu vyšly na veřejnost i informace o zájmu z KHL.

Nebudu zastírat, že to není pravda. Ale jak už jsem řekl, Patrikova priorita je zámoří. Je ještě ve věku, kdy má jednu z posledních šancí porvat se o NHL. Kdyby teď odešel na dva roky do Ruska, bylo by už složité se tam pak dostat. Myslím si, že KHL mu neuteče.

Roli asi hraje i přírůstek do rodiny, který čeká…

Jistě. Čeká ji v květnu a angažmá v Rusku s malým dítětem není pro někoho, kdo tam nikdy nebyl, jednoduché. Ale jak říkám, ještě to může skončit všelijak. Reálná je jakákoliv možnost včetně NHL. Teď má hlavu stoprocentně upřenou na Vítkovice a play-off. Tím bych to ukončil.

Ve čtvrtfinále čeká Vítkovice Třinec, na což se těšíte…

Jen mě trochu mrzí, že derby přichází už ve čtvrtfinále. K oběma klubům mám vztah, jsem Vítkovičák, krátkodobě jsem působil i v Třinci, v klubech mám klienty. Věřím, že to bude hokejovější série než se Spartou a atmosféra bude jedinečná. Nezapomenutelná. Bude to hokej na hraně. Ale výsledek tipovat je těžké. Třinec je favoritem, ale myslím si, že z Vítkovic spadl balvan postupu přes předkolo, takže se teď uvolnily. Sám se nechám překvapit.