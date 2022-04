Možná i jemu pomohlo ofenzivnější pojetí ze strany Slezanů. „Vypadalo to útočně, jo?“ zeptal se střelec novinářů na úvod povídání. „Samozřejmě jsme si něco řekli a plnili plán. Sparta má skvělý tým, skvělé hráče do útoku, stejně tak i obranu. Úplně nevím, co na to říct. Díváme se, jak Sparta hraje, a víme, co udělat pro to, abychom uspěli. A to se snažíme plnit,“ prohlásil.

Vzhledem k pěti měřením sil si je vědom, že se soupeři dobře znají a složitě se překvapí. „Spadlo nám to tam, především jsme ale hráli dobře. Každá lajna makala celých šedesát minut, co jsme si řekli. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli,“ podotkl k vítězství.

Přestřelky vyloženě nemusí hlavní kouč Václav Varaďa. „Myslím, že je hlavně rád, že jsme vyhráli. To, jak to bylo, nebo co bylo, asi neřeší,“ mávl jen rukou Martin Růžička, který se musel vyrovnat i se změnou na pozici centra po svém boku.

Kapitána Petra Vránu vystřídal Tomáš Marcinko. A tah trenérů zafungoval. „Na začátku jsme spolu hráli, s se Tomem známe. Venca se rozhodl to tak udělat a myslím, že mu to vyšlo. Oživil to, Marko (Daňo) dal skvělé góly a to nám pomohlo,“ pochvaloval si.

Podle svých slov nijak neřeší fakt, že zatím v extraligové historii vítězství v pátém duelu finálové série za stavu 2:2 vždy znamenalo mistrovský titul. „My jsme chtěli hlavně uspět. Už se není na co šetřit. Byl to důležitý zápas, ale ještě není konec. Jedeme do Prahy a pokusíme se uspět,“ připomněl Růžička s tím, že v kapse Třinec nic nemá.

„V týmu máme spoustu zkušených hráčů a víme, že to není ještě hotové. Sparta nám to sama jen tak nedá a bude to v Praze ohromně těžký zápas. Bude to boj,“ poznamenal střelec.

„Ale to je každý zápas finále. Každý chce uspět a je to o maličkostech, o hlavě,“ uzavřel Martin Růžička.