„Oslovil mě kamarád, jestli bych se nechtěl sklouznout. Po devíti měsících jsem to tedy oprášil a šel jsem na led,” řekl pro Deník Mikulík, který za Český Těšín odehrál zatím dva zápasy. „Kluci jsou super, u mě je to ale horší. Po devíti měsících člověk funí. Ale dalo se to zvládnout, bylo to příjemné,” usmál se.

Mikulík by v Českém Těšíně chtěl dohrát základní část, která míří do finále, a pokud mu to zdraví dovolí, tak i play-off. „Jestli budu pokračovat i příští rok, to nevím. Pobavíme se o tom a uvidíme. Ale pokud to půjde dobře, tak proč ne,” říká zkušený útočník, který hrával taky za Vítkovice, Spartu, Slavii, Mladou Boleslav, Kladno, Karlovy Vary nebo Třinec.

Poté, co loni skončil ve Frýdku-Místku, se o něj zajímala Třebíč, Mikulík ale tuto nabídku odmítl. „Bylo to daleko, navíc už jsem profi hokej hrát nechtěl. Hrával jsem jen po večerech s kamarády, z čehož pak vyplynul Český Těšín,” uvedl Mikulík, kterému svět profesionálního sportu příliš nechybí. „Jasně, člověk to hrál nějaký pátek, takže se mi zastýskalo, ale vyplňoval jsem to večerním hokejem. Byl jsem taky rád, že dělám i něco jiného,” dodal.

Své bývalé spoluhráče z Frýdku-Místku samozřejmě sleduje, ale spíše už jen okrajově. A nepohrával si někdy s myšlenkou, že by se mezi prvoligové rysy ještě vrátil? „Už jsem z toho vypadl. Já už chci pokračovat jen na amatérské úrovni,” uzavřel.