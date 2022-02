Ještě loni si Adamský připsal jednadvacet startů v Havířově, zdravotní problémy už mu ale více nedovolily, a tak svou kariéru uzavřel. Tedy, tu profesionální…

„Říkal jsem si, že bych chtěl hrát dál, a tak jsem nastupoval v neregistrované lize za Niebory. Jenže během covidu byly nutné testy, někteří hráči nebyli očkovaní, a tak ligu zrušili. No a pak přišlo laso z Frýdku-Místku, který hraje v krajském přeboru,” řekl pro Deník Adamský , který nad nabídkou neváhal. „Nechtěl jsem skončit úplně, chtěl jsem se hýbat a udělat si chuť na pivo,” usmál se.

Irgl zpět na ledě kvůli synovi, na kterého vypěnil. Co řekl o možném comebacku?

Adamský zatím v krajském přeboru odehrál jen pár zápasů, už ale stihl ukázat kus svých kvalit a posbíral několik bodů. „Je to obrázek celého týmu. Kluci jsou dobří, daří se nám týmově i individuálně. Zatím to je dobré, uvidíme, jak to bude vypadat na konci sezony,” uvedl Adamský, jenž v úterý se svým týmem porazil do té doby vedoucí Orlovou a Frýdek-Místek se tak dostal do čela tabulky.

Adamský přiznal, že ho po konci kariéry lákaly i jiné kluby, on ale jejich vábení odolal. „Už jsem do toho nechtěl jít. Musel bych trénovat a nevím, jestli by mi to tělo dovolilo. Proto jsem zvolil tuto cestu menšího odporu a tělo mi zatím drží,” hlásí zkušený útočník, který taky řekl, že pokud mu bude zdraví sloužit i dál, tak by ve Frýdku-Místku rád pokračoval i v příští sezoně.