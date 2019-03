„Každý zápas, který jsem proti Třinci od svého odchodu odehrál, je pro mě speciální. Znám tam úplně všechny kluky, takže se těším,“ prozradil Deníku Hrabal, který do Ostravy přišel na konci ledna z Pardubic.

Před rokem jste s Pardubicemi vypadl ve čtvrtfinále právě s Třincem. Bude to teď peprnější o to víc, že se Ocelářům postavíte v dresu rivala?

To také, hlavně je to play-off. Minulý rok nás vyřadili, ale byla to parádní série. Oba týmy vyhrávaly doma, bohužel v sedmém zápase jim to tam napadalo a byl z toho takový výsledek (8:1). Jinak série byla úžasná. Vždyť v Pardubicích na nás chodilo deset tisíc lidí, to se pak hraje dobře.

Byli jste podceňováni, přesto jste Třinec trápili.

Play-off je jiný hokej a jiná soutěž než těch padesát zápasů v základní části. Vím, že se to tak pořád říká, ale je to pravda. V play-off stačí jeden gól, mužstvo hned znervózní, rozhoduje také štěstí. My jsme navíc byli doma na ně velmi dobře připraveni, hnali nás fanoušci, což se dá říct také o Třinci. Porazili nás, ale už je to za mnou. Teď máme před sebou novou výzvu.

Vás mají fanoušci v hlavách ale především z angažmá v táboře Slezanů, kde jste v roce 2011 slavil titul. Jak na to vzpomínáte?

To jsme měli výborný tým a skvěle rozjeté play-off. V semifinále jsme zvládli porazit Slavii, i když jsme prohrávali už 1:3 na zápasy, ale na Vítkovice jsme si věřili. To jsme pak potvrdili.

Co pro vás po sedmi sezonách znamená Třinec?

Hodně. Mám odtud mnoho vzpomínek, přátel, narodil se mi tam syn a i teď tam jezdím. Když můžu, tak se stavím za kamarády, mám tam i něco mimo hokej, takže je to výrazná etapa mého života.

Už když jste do Vítkovic přicházel, tabulka se formovala tak, že by se v play-off Třinec a Vítkovice mohly setkat. Přál jste si to?

Ano, stoprocentně. Pro mě je to odměna. Hlavně za to, že jsme porazili Spartu.

S útočníkem Davidem Květoněm, který byl také s vámi tehdy v týmu, jste to nějak probírali?

Tak jako pro mě, tak i pro něj to bude tím asi zajímavější, ale nějak speciálně jsme to nerozebírali. My se spolu na pokoji bavíme o jiných věcech než o hokeji.

Pár hráčů z mistrovského týmu je v kádru Ocelářů dosud, Václav Varaďa jako kouč. Lze tyto týmy srovnávat?

Těžko říct, já je detailně nestuduju. Třinec hraje už dlouho stejný útočný hokej, má spoustu kvalitních hráčů, řekl bych i výjimečných, čímž je dán způsob jejich hokeje. Proto si umí vytvořit šanci v podstatě z čehokoliv.

Na co si budete muset dát pozor? Co bude rozhodovat?

To kdybych věděl, tak to řeknu trenérům, zaměříme se na to a porazíme je. (úsměv) Myslím si, že rozhodnout může cokoliv. Pozor si ale musíme dát na kvalitu jednotlivých hráčů. Každý z nich je velká individualita, ale zároveň to mají dobře poskládané jako tým. Ale tak jako všichni, i naši trenéři mají určitě rozebraného každého hráče, speciálně před play-off, takže by nás nemělo nic překvapit.

