Ze současného národního výběru jej nezklamalo jen pár jedinců - svůj standard podle Čechmánka odvedli jen Krejčí, Červenka a Kovář. „Hra některých obránců vyloženě nebyla dobrá. Také brankář Hrubec očekával od sebe asi více, než předváděl. O to více mě překvapilo, že velký psychický tlak na gólmany nebyl rozdělen, neprostřídali se. Aktuálně nemáme tak výjimečné brankáře, jako byli Hašek či Vokoun,“ poukázal.

Hledat příčinu nevyrovnaných výkonů a výsledků českého týmu je složité. „Hlavně proto, že nevidíme dovnitř kabiny. Každopádně naše vystoupení bylo po fyzické i taktické stránce špatné a rychlý konec je toho všeho důsledkem,“ má jasno Čechmánek, jehož nepřekvapila ani špatná kvalita střelby, která trápí český tým již několik sezon. „Důraz v zakončení je náš dlouhodobý problém roky rokoucí. Bohužel se již dostáváme do stádia, kdy si ani vyložené šance pořádně nevypracujeme,“ děsí se.

„I proto po osmifinálovém vyřazení nemůže být důvod k pochvalám. Jak jsem říkal před začátkem turnaje, postrádám ve výběru mladé hráče. Tím, že je neumíme zapracovat do mezinárodního hokeje, řekněme vždy dva tři talentované mladíky na turnaji, dlouhodobě hoříme. Podívejte, jak k tomu přistoupili Slováci, kteří mají na olympijské soupisce hned dva hráče s košíky,“ poukazuje bývalý úspěšný hokejista a nyní trenér.

„Po bitvě je každý generál, každopádně se musíme na naši situaci podívat podívat bez růžových brýlí a ne se jen vymlouvat. Nejsme totiž dobří, jsme špatní! A k tomu se musíme postavit čelem a změnit práci s mládeží. Dříve, než bude hodně pozdě,“ varuje.

Změnu na postu hlavního trenéra reprezentace jako většina odborné veřejnosti očekává. Ale! „Vůbec mě nenapadá, kdo by jej měl nahradit, kdo na to má! Rozhodně by na trenérském postu také nemělo docházet k takové kumulaci funkcí, co má nyní Filip Pešán. Dostává se totiž do role, kdy si myslí, že jen on vše ví a umí nejlíp,“ nelíbí se Čechmánkovi a vůbec by se nebránil poohlédnout se při výběru nového kouče národního týmu i do zahraničí.

„Jako to udělali Slováci. Ani zde jsme si nevychovali asi kvalitní trenéry. Potřebujeme všechno změnit. Od vrchu až dolů. Musíme začít opět od nuly,“ nabádá svazové činovníky Roman Čechmánek. „Návrat k úspěšným letům nebude snadný, ale musíme se o něj pokusit!“