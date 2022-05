„Za tuto cenu jsem samozřejmě strašně rád a velice za ní děkuji. Jsou to skvělé pocity," říkal po vyhlášení cen Sportovec Olomouckého kraje zkušený kouč, který po této sezoně ukončil své pětileté působení u olomouckých Kohoutů a nyní ho čeká výzva s velkým V na střídačce obhájců titulu a jednoho z každoročních největších favoritů z Třince.

„Všichni, s kým se v posledních dnech potkávám, mi říkají hned v první či druhé větě, že to budu mít těžké. A je to tak. Po pěti letech strávených v Olomouci se dostanu do klubu který má úplně jiné cíle, než na které jsem byl zvyklý" říká.

„Já se toho ale nebojím a budu se snažit uspět poctivou pracovitostí, která mě, ve svých letech už to snad mohu takto říci, celý můj hokejový život zdobila, a budu se ze všech sil snažit o co nejlepší výkon," dodává.

V hokejové komunitě se v posledních dnech začala poměrně hodně rozebírat možnost, že by do Slezska společně s Motákem zamířil i David Krejčí.

„Nemohu to vyvrátit ani potvrdit. Když jsem v posledních dnech byl s Davidem v nějakém kontaktu, tak jsme se o tom vůbec nebavili. Myslím, že to bude záležet čistě na něm. Jestli zůstane, jestli půjde do Třince či někam úplně jinam, jestli vůbec bude pokračovat v kariéře… Uvidíme," uťal hned všechny spekulace.

„Co se týče Davida, tak si hlavně moc vážím toho, že jsem takového hráče mohl společně s Honzou Tomajkem vést z pozice trenéra. Byl jsem u toho, když přesvědčoval všechny okolo o tom, jaký je sportovec a člověk," řekl dojatě.

Jalonen přinese nový vítr

A co nejlepší trenér Olomouckého kraje říká na fakt, že má česká hokejová reprezentace poprvé v historii zahraničního trenéra? „Mně to vůbec nevadí. Naopak si myslím, že přinese do českého prostředí nové pohledy, novou krev a nový vítr," přeje si

„Samozřejmě si můžeme říkat, že tady u nás máme také celou plejádu odborníků, ale já jsem se chodil dívat na tréninky reprezentace v Ostravě a myslím si, že ten progres by mohl konečně nastat," pokračuje.

„Všichni, kteří tady hokej děláme, si přejeme, aby náš nároďák konečně uspěl. Teď se tak úplně nebavím o medaili, ale o hraní kvalitního a pohledného hokeje. Ukazatelem pro nás mohou být Slováci, kteří získali bronz na olympiádě a předváděli přitom i výbornou hru," tvrdí.

Výborná práce osmnáctky

Nadcházející mistrovství světa ve Finsku však není jedinou ostře sledovanou hokejovou akcí těchto dní. Další takovou totiž je nedávno ukončený šampionát hráčů do 18 let, ve kterém český národní tým dokázal po čtyřech letech znovu přejít přes čtvrtfinále. Bohužel to ale dopadlo stejně jako v roce 2018, tedy čtvrtým místem.

„Díval jsem se a musím uznat, že ti kluci hráli velice slušně. Když pomineme Američany, kteří jsou v podstatě takovými nositeli hokejového vývoje, tak naši hráči předvedli moc dobré výkony. Ať už proti Kanadě ve skupině, tak i proti Švýcarsku ve čtvrtfinále. Jak hráči, tak i realizační tým odvedli velice dobrou práci," pokýval uznale hlavou.

A co říká Zdeněk Moták na nastavené zrcadlo českému hokeji, kdy velká část tahounů výběru Jakuba Petra působí v zahraničních ligách nebo v Karlových Varech, jejichž mládež ještě nedávno působila v ruské MHL?

„Je pravdou, že jsme si v mládeži poměrně zavařili. Doufám ale, že už se to pomalu posouvá vpřed. Ta soutěž byla skutečně nekonkurenceschopná a mladí hráči viděli, že se tady u nás nikam posunovat nemohou," hodnotí.

„Proto jich tolik odchází do severní Ameriky a Skandinávie. Na druhou stranu je ale pravda, že Kulich hrál stabilně extraligu a byl z českého výběru nejlepší. Myslím si tedy, že pokud dokážeme naše hráče v budoucnu vychovávat v našich, už kvalitních, mládežnických soutěžích nebo v extralize, mohly by se věci začít měnit k lepšímu," uzavřel.