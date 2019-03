Daří se mu nejen na poli sportovním (Třinec vede ve čtvrtfinále play off nad Vítkovicemi 3:0), ale i v osobním životě. Od pátku je totiž hrdým otcem dcerky Zoe.

Ciencialova pohoda se promítla i do třetího nedělního vzájemného měření sil obou rivalů na vítkovickém ledě. Oceláři vyhráli 2:1 a mají postupový mečbol.

Davide, co rozhodlo o vašem vítězství?

Že jsme fakt hráli jako tým. Ubojovali jsme to.

Sám jste byl u první branky. Jak ta situace vypadala?

Ondra (Kovařčík) výborně napadal v rohu, puk se ke mně nějak odrazil, já si ho zpracoval rukavicí a chtěl jsem ho hned přistrčit Kovimu (Michalu Kovařčíkovi), jenže mi zůstal mezi nohama. Nezbývalo, než si ho chvíli nechat u sebe, nalepili se na mě dva protihráči a já puk shodil dolů na Milana (Douderu). Ten to neskutečně nahrával, takže Kovi už to dával skoro do prázdné.

Podruhé v této sérii oznámil hlasatel, že jste dal gól vy. A zase nic…

(úsměv). Když to doma dal Aron (Chmielewski), tak jsem vážně nevěděl, jestli jsem puk nezasáhl já jako poslední, protože to bylo v takové rychlosti a Bartošák si navíc kopnul ten puk do brány. Chvíli jsem si myslel, že jsem ho dal opravdu já. Ale tentokrát jsem věděl stoprocentně, že to dal Michal Kovařčík. Když pak naši fanoušci vyvolávali mé jméno, ani jsem nevstával. Však to hned opravili.

Od stavu 2:0 to vypadalo, že máte utkání pod kontrolou a nakonec to bylo ještě drama…

Tak drama… to je prostě hokej. Padne vám tam jeden gól a celé se to otočí. My jsme rádi, že ho Vítkovice daly pouhých dvacet vteřin před koncem, to už jsme si pak ubojovali. Je to cenné vítězství.

Bude v pondělí zápas vypadat podobně?

Je to dost možné. Budeme chtít podat takový výkon jako dnes, ale je to hokej, stát se může všechno. Určitě ale můžu fanouškům slíbit, že si půjdeme tvrdě za výhrou.

Vy osobně teď doma prožíváte krásné chvíle, prozraďte, o co jde?

Byl jsem u porodu dcerky Zoe, jeli jsme tam hned po čtvrtečním zápase s Vítkovicemi. V jedenáct večer do porodnice, druhý den v jednu odpoledne jsme rodili. Byl jsem u toho, ale skoro jsem to nedal (úsměv). Stál jsem u přítelkyně, která to bezvadně zvládla. I s tím naplánováním až po hokeji. Je šikovná (smích). Jsme teď neskutečně šťastní.

Oslava asi proběhne až po sezoně, že?

Tak tak, necháme to po sezoně. Aby byla dcerka pořádně zdravá, tak ji zapijeme.