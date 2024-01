Hokejisté Frýdku-Místku padli v pondělním zápase 41. kola Chance ligy s Duklou Jihlava 2:5 a v tabulce jim patří 12. místo.

Rysům utekla první třetina, během níž nabrali dvoubrankové manko a už ho smazat nedokázali. Oba góly vstřelili Slezané v početních výhodách. „Co se týče přesilovek, které jsme dvě proměnili, i hra v oslabení, to vše bylo v pořádku. Největší náš problém je momentálně ve hře pět na pět,“ řekl trenér Frýdku-Místku Martin Hrnčár.

„Musíme najít cestu k naší hře, kterou jsme předváděli v posledních dvou měsících, protože mám pocit, že sklouzáváme k něčemu, co se mi vůbec nelíbí a je z toho třeba rychle ven, protože ta soutěž se rychle krátí. Potřebujeme teď do tabulky každý bod, takže se musíme koncentrovat na naší hru,“ zdůraznil kouč Rysů.

„Dát si čtyři vlastní branky, tak to jsem snad ještě ani nezažil,“ kroutil hlavou po raritě Martin Hrnčár. „Samozřejmě si ten soupeř za tím šel, ale čtyřikrát jsme tečovali jejich zakončení do vlastní brány. My se jen potřebujeme vrátit k tomu hokeji, který nás v předešlých utkáních zdobil,“ dodal trenér HC Frýdek-Místek Martin Hrnčár.

„Jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli. Musíme ale sportovně přiznat, že jsme měli štěstí, jelikož tam byly nějaké vlastní góly. Prezentovali jsme se velmi dobrou a agresivní hrou, snažili jsme se soupeři nedat čas. Domácí byli v přesilovkách suverénní a taky dvě využili, celkově jsme však byli lepší,“ uzavřel kouč Jihlavy Viktor Ujčík.

41. kolo Chance ligy (pondělí 22. 1. 2024):

Frýdek-Místek – Jihlava 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. Marosz (Hotěk), 44. Haman – 9. Čachotský (Bilčík), 12. Rauš (V. Brož), 29. Číhal (Čachotský, Dundáček), 39. Jungwirth (Štefančík, Bilčík), 44. Rauš. Rozhodčí: Wagner, Vrba – Tvrdý, Augusta. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 821.

HC Frýdek-Místek: Švančara – Urbanec, Haman, Výtisk, Š. Havránek, Homola, Teper, Hrachovský – Cedzo, R. Veselý, Svačina – Doktor, Marosz, Martynek – Hotěk, Macháček, Krajč – Geidl, Matěj, Ramik. Trenér: Hrnčár.