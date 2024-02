Hokejisté Frýdku-Místku mají před posledním utkáním základní části Chance ligy klid. Ve středečním 51. kole totiž dokázali zvítězit na ledě Litoměřic 5:3 a definitivně si zajistili záchranu. S letošním ročníkem i domácími fanoušky se rozloučí Rysi v pátek 1. března prestižním derby s vedoucí Porubou. To začne v hale Polárka v 17 hodin.

Hokejisté Frýdku-Místku zvítězili ve středečním utkání 51. kola Chance ligy na ledě Litoměřic 5:3 a jsou zachráněni. | Foto: HC Stadion Litoměřice/Karolína Štolcová

Frýdek-Místek měl raketový nástup do důležitého zápasu. Již po 9 vteřinách poslal Slezany do vedení Ramik, v čase 4:43 zvyšoval náskok Marosz. Litoměřice se následně dvakrát dotáhly na rozdíl jediné branky, hosté však pokaždé odskočili. Vítězný gól vstřelil ve 24. minutě Svačina, který proměnil trestné střílení. „Měli jsme výborný vstup do zápasu, věděli jsme, co nás tu čeká,“ řekl na úvod hodnocení trenér Frýdku-Místku Martin Hrnčár.

„Poslední zápasy nám nevycházely podle představ. Věděli jsme, že když tu vyhrajeme za tři body, tak se zachráníme, to byla priorita. Výborně jsme k tomu přistoupili, měli jsme výborný úvod, byla vidět velká obětavost hráčů, podřídili všechno taktice. Zvládli jsme těžký zápas i závěrečný tlak domácích. Tímto bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na chodu týmu, od vedení, přes trenéry, hráče a samozřejmě naše fanoušky,“ dodal Martin Hrnčár.

„Od začátku jsme tahali za kratší konec, chvíli to vypadalo, že bychom se mohli nadechnout k lepšímu výkonu. Měli jsme hodně přesilovek, využili jsme jen jednu dvojnásobnou, to je málo. Takže tady bychom se rozhodně mohli zlepšit. Zápas nám celkově nevyšel, doufám, že jsme se poučili. Něco jsme si k tomu řekli. Utkání nám dobře ukázalo, na čem bychom měli zapracovat. Soupeř zaslouženě vyhrál,“ prohlásil kouč Litoměřic František Ptáček.

51. kolo Chance ligy (středa 28. 2. 2024):

Litoměřice – Frýdek-Místek 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Žmola (Tomek, Vitouch), 23. Plos (Korkiakoski, Sihvonen), 57. Korkiakoski (Tomek, Sihvonen) - 1. Ramik (Šenkeřík, Haman), 5. Marosz (Svačina, Doktor), 22. Doktor (D. Kowalczyk), 24. Svačina z tr. stř., 27. Ramik (Macháček). Rozhodčí: Zubzanda, Hucl – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 6:9. Využití: 1:0. Diváci: 932.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň (27. Šatný) - Jebavý, Krutil, Benda, Černohorský, Tomek, Tůma, Husák - Kordule, Jícha, Costa - Ton, Kuťák, P. Svoboda - Hrabík, M. Vitouch, Žmola - Plos, Korkiakoski, Sihvonen. Trenér: Přerost.

HC Frýdek-Místek: Mokry - Šenkeřík, Haman, Výtisk, D. Kowalczyk, Urbanec, Homola - Krajč, Macháček, Ramik - Doktor, Marosz, Svačina - Cedzo, Wałęga, Haas - Hotěk, Šuhaj, Martynek - R. Veselý. Trenér: Hrnčár.