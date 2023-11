/FOTOGALERIE/ Dlouhé čekání je u konce! Cenné dva body vybojovali hokejisté Frýdku-Místku ve středečním duelu 18. kola Chance ligy na ledě Přerova, kde zvítězili 3:2 v prodloužení. Slezané vyhráli po dlouhých čtrnácti zápasech a 42 dnech. Pod novým koučem Martinem Hrčárem slavili premiérově, s ním na střídačce uspěli na šestý pokus.

Hokejisté Frýdku-Místku urvali v Přerově dva body po výhře 3:2 v prodloužení. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Teprve druhou výhru v ročníku zajistil Frýdku-Místku 30 vteřin před koncem prodloužení polský útočník Kamil Walega, který má v letošní sezoně také sedm startů v dresu extraligového mistra z Třince. „Každá výhra, ať už za dva nebo za tři body, potěší. Konečně jsme se mohli radovat z vítězství po velmi dlouhé době,“ oddechl si trenér Rysů Martin Hrnčár.

„Byli jsme k tomu několikrát už velmi blízko, ale nikdy jsme to nedotáhli do konce. V Přerově jsme teď vyhráli za dva body, mohli jsme vyhrát za tři, ale i prohrát. Po třetí třetině to mohlo skončit 5:2 nebo klidně 2:5. Prodloužení patřilo domácím, ale ustáli jsme jejich převahu a na konci sami rozhodli. Jsem za to velmi rád,“ dodal kouč Frýdku-Místku Martin Hrčár.

„Frýdek je poslední, ale nemá vůbec špatný tým. Mohou nás mrzet neproměněné šance v první třetině, ještě v kompletní sestavě. Kdybychom tam dali branku nebo lépe dvě, zápas by se asi odvíjel tak, jak bychom chtěli. Pochopitelně jsme chtěli vyhrát, navíc doma, vzhledem k vývoji zápasu je však bod víc než nic,“ podotkl trenér Přerova Robert Svoboda.

18. kolo Chance ligy (středa 1. 11. 2023):

Přerov – Frýdek-Místek 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Indrák (Chludil), 36. Mácha (Indrák, Krisl) – 9. Marosz (Hrachovský), 20. Haman (Marosz), 65. Walega (Svačina, D. Kowalczyk). Rozhodčí: Cabák, Šudoma – Otáhal, Bezděk. Vyloučení: 5:3, navíc Jakub Svoboda (Přerov) 5 minut a do konce. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 894.

HC ZUBR Přerov: Postava – R. Černý, Kudělka, Chroboček, Krisl, J. Adámek, Cubo, Hanák – Indrák, Pechanec, Jakub Svoboda – T. Doležal, Hejcman, Mácha – Tarnoczy, Chludil, Tomi – Goiš, Ministr, Jan Svoboda. Trenér: R. Svoboda.

HC Frýdek-Místek: Švančara – Š. Havránek, Haman, Výtisk, D. Kowalczyk, Homola, Hrachovský – Haas, Walega, Svačina – Doktor, Marosz, Ramik – R. Veselý, Ćmiel, Klimša – Geidl, Šuhaj, Macháček – Hotěk. Trenér: Hrnčár.