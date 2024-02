/FOTOGALERIE/ Šlapou do toho! Hokejisté Frýdku-Místku porazili v pondělním zápase 46. kola Chance ligy Prostějov 5:1, doma zvítězili v desátém z posledních jedenácti duelů a poskočili na 10. místo tabulky, které jako poslední zaručuje účast v předkole play-off.

Hokejisté Frýdku-Místku porazili ve 46. kole Chance ligy Prostějov 5:1. | Foto: HC Frýdek-Místek

Frýdek-Místek šel do vedení 13 vteřin před koncem první třetiny. Po pěti minutách té druhé už měl tříbrankový náskok. V ten moment opustil zklamaný gólman Pavelka předčasně prostějovský prostor mezi třemi tyčemi a bylo hotovo. Rysi opět potvrdili, že se jim daří v přesilovkách, využili hned čtyři. Gólem a dvěma asistencemi se blýskl Vladimír Svačina. Bývalý extraligový útočník Vítkovic, či Třince zaokrouhlil v letošní sezoně druhé nejvyšší soutěže svou statistiku na jubielních 40 bodů (11+29).

„Vynikající výkon brankáře Vojty Mokreho a fantastické speciály. To znamená přesilovkovou formaci kolem Vládi Svačiny, nebo Rosti Marosze. Oni ty přesilovky zahráli excelentně. My se na vše perfektně připravili, věděli jsme, co od nich budeme očekávat, že hrají aktivně v oslabení, že jen nestojí, ale napadají vás a snaží se na vás vyvinout tlak. Vše jsme si nastudovali u videa a vyzkoušeli i na tréninku. Kluci si toto vzali k srdci a odehráli to perfektně,“ liboval si pro klubový web trenér Frýdku-Místku Martin Hrnčár.

„Dali jsme čtyři přesilovkové góly, kdy byl jeden krásnější než druhý. Jsme tudíž spokojení. Měli jsme i štěstí, to však k zápasu patří. Třetí třetina mě trochu mrzí, tam jsme znovu začali hrát profesorsky. Bylo tam mnoho zbytečných ztrát puků, mnoho přečíslení. Když vyhráváme o dva, tři góly, tak se zasekneme a potom nepokračujeme v té fázi hry, jak jsme hráli třicet pět, či padesát minut. To musíme pro příští utkání odstranit. V tomto ohledu si musejí nechat chlapi říct,“ dodal kouč Rysů Martin Hrnčář.

46. kolo Chance ligy (pondělí 12. 2. 2024):

Frýdek-Místek – Prostějov 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 20. R. Veselý (Doktor, Svačina), 23. Haman (Marosz), 25. Krajč (Ramik, Marosz), 31. Haas (Svačina, Doktor), 58. Svačina – 27. J. Veselý (Hanousek, Jiránek). Rozhodčí: Čáp, Šico – Komínek, Maňák. Vyloučení: 3:8. Využití: 4:0. Diváci: 912.

HC Frýdek-Místek: Mokry – Š. Havránek, Haman, Výtisk, D. Kowalczyk, Homola, Šenkeřík, Urbanec – Svačina, R. Veselý, Doktor – Haas, Marosz, Hotěk – Krajč, Šuhaj, Martynek – Ramik, Macháček, Geidl. Trenér: Hrnčár.

LHK Jestřábi Prostějov: Pavelka (25. Štipčák) – Krejčí, Hanousek, Forman, Drtil, Kubeš, Poledna, Pěnčík – Jiránek, Jáchym, Z. Doležal – J. Veselý, Vlach, Illéš – V. Burian, Ostřížek, Hašek – Maruna, Venkrbec, Fronk. Trenér: Janeček.