Hokejisté Frýdku-Místku urvali ve středečním zápase 37. kola Chance ligy na Slavii všechny tři body po vybojované výhře 3:2 a v tabulce se drží na 12. místě se ztrátou pěti bodů na desátý Přerov.

Hokejisté Frýdku-Místku vyhráli důležitý duel na Slavii 3:2. | Foto: HC Slavia Praha/Barbora Goldmannová

Slezané dvakrát prohrávali, poprvé už po 11 vteřinách. Pokaždé však srovnali a ve 48. minutě dokonal obrat dvoubodový Haas. „Vítězství u soupeře, navíc v utkání o šest bodů, je jednoduše tím, co jsme potřebovali a chtěli. Udělali jsme vše proto, abychom na tento cíl dosáhli,“ řekl na úvod hodnocení trenér Frýdku-Místku Martin Hrnčár.

„První třetina byla z naší strany velmi špatná, soupeř nás zatlačil, přebruslil nás. Od druhé třetiny jsme konečně hráli to, co jsme chtěli, vytvářeli si šance. Třetí třetina byla o tom, kdo dá první gól. Naštěstí se nám to povedlo, což rozhodlo. Zvedáme se, díváme se už v tabulce na desítku, nekoukáme už dolů,“ dodal Martin Hrnčár.

Další zápas odehraje Frýdek-Místek v sobotu 13. ledna od 17 hodin na domácím ledě s Litoměřicemi. Podaří se Rysům uhrát třetí plnohodnotnou výhru v řadě?

37. kolo Chance ligy (středa 10. 1. 2024):

Slavia Praha – Frýdek-Místek 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Beran (Kulda, Guman), 26. Havrda (Brož, Hrdinka) - 21. Doktor (Svačina, Haman), 28. Cedzo (Haas, Kowalczyk), 48. Haas (Havránek, Homola). Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Baxa, Štěpánek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 518.

HC Frýdek-Místek: Švančara - Urbanec, Haman, Výtisk, Kowalczyk, Havránek, Hrachovský, Homola - Wałęga, Veselý, Svačina - Doktor, Marosz, Klimša - Cedzo, Haas, Krajč - Geidl, Macháček, Matěj. Trenér: Hrnčár.