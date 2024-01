„Je důležité, že se dokázaly prosadit všechny čtyři formace. Každá tak měla svou důležitost. Mrzí mě jen ten výpadek za stavu 3:0, kdy jsme se výsledku jakoby zalekli. Soupeř pak začal být aktivní, agresivní, dohrával souboje. My byli naopak pasivní, čehož soupeř využil ke snížení na 3:2. Tohle se nám nemůže stávat. Myslím si ale, že v těch padesáti minutách jsme odvedli kus poctivé práce a chlapi si za to tu výhru zasloužili,“ dodal kouč Rysů Martin Hrnčár.

„Zápas jsme začali dobře. Do stavu tři nula to byl z naší strany slušný výkon. Bohužel po našem třetím gólu začalo určité uspokojení a přestali jsme hrát. Soupeř toho pak využil, což byla škoda. Jinak to byl super zápas a máme důležité tři body. V hale to vypadalo sportovně a bylo to parádní. Atmosféru jsme si užili,“ pochvaloval si útočník Frýdku-Místku Jakub Doktor, autor trefy na 2:0, domácí návštěvu této sezony 1358 diváků.

„Těžko se mi to hodnotí. Pro nás trenéry jsou určité věci nepochopitelné. Měli jsme mítink, který měl kluky nastartovat, my jsme ale první dvě třetiny odehráli absolutně bez nasazení. Víme přitom, že musíme sbírat každý bod, který se naskytne a my je ztrácíme. S obrovskou lehkostí dostáváme góly, s obrovskou těžkostí góly dáváme. Zařezaly nás individuální chyby, prohrávali jsme souboje, nestačili jsme bruslařsky,“ zlobil se zlínský asistent Richard Kapuš.

43. kolo Chance ligy (sobota 27. 1. 2024):

Frýdek-Místek – Zlín 5:2 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Svačina (Walega, Cedzo), 22. Doktor (Teper, R. Veselý), 26. Geidl (Teper, Urbanec), 53. Cedzo (Svačina, Walega), 58. Haas (Walega) – 34. Süss (Werbik, Novák), 52. Salmio (Zbořil, Warg). Rozhodčí: Šudoma, Micka – Vašíček, Veselý. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 1358.

HC Frýdek-Místek: Mokry – Š. Havránek, Haman, Výtisk, D. Kowalczyk, Urbanec, Homola, Teper – Cedzo, Walega, Svačina – Hotěk, Marosz, Haas – Doktor, R. Veselý, Krajč – Geidl, Macháček, Ramik. Trenér: Hrnčár.

Berani Zlín: Kořének – M. Novotný, Suhrada, Čáp, Warg, Zbořil, Riedl – Süss, Holík, Paukku – Novák, Werbik, Salmio – Tomi, Kindl, Z. Sedlák – Köhler, Gago, P. Sedláček. Trenér: Srdínko.