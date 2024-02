/FOTOGALERIE/ Hokejisté Frýdku-Místku zdolali v sobotním záchranářském utkání 45. kola Chance ligy poslední Znojmo 4:3, soupeři odskočili na čtyři body a přiblížili se elitní desítce. Dvěma góly se na deváté domácí výhře z posledních deseti duelů podílel útočník Michal Hotěk.

Hokejisté Frýdku-Místku přetlačili v záchranářském utkání 45. kola Chance ligy Znojmo 4:3. Duel sledovalo v hale Polárka 1289 diváků. | Foto: HC Frýdek-Místek

Frýdek-Místek měl výborný vstup do zápasu. Během první třetiny si vypracoval dvoubrankový náskok, který zkraje druhého dějství ještě navýšili. Znojmo se však nevzdalo, ještě do přestávky se dostalo na kontakt, a nakonec museli Rysi hájit nejtěsnější vedení až do konce. „Mužstvo musím za nasazení pochválit, kluci celý zápas makali. Za zisk tří bodů jsme rádi, s tím panuje spokojenost,“ řekl asistent Frýdku-Místku Jozef Daňo.

„Do začátku střetnutí jsme dobře vstoupili, bylo tam nasazení a řekl bych, že i na úrovni extraligového utkání. Během podzimu jsem byl na lavičce Třince, takže jsem to mohl takto porovnávat a musím uznat, že to nasazení tam bylo velké,“ vykládal Daňo.

„První půlka zápasu byla z naší strany vynikající. Poté, co jsme inkasovali dva góly, tak se tam vyskytla určitá nervozita. Ale ustáli jsme to. V týdnu jsme se potýkali s virózou, takže jsem byl příjemně překvapený, jak jsme to nakonec zvládli,“ dodal Jozef Daňo.

„První dvě třetiny jsme odehráli velmi špatně. V té první jsme poztráceli mnoho puků, dali tak soupeři spoustu přečíslení a ten to následně potrestal dvěma góly. Když jsme náskok stáhli, přišel smolný gól. Ten rozhodl,“ měl jasno kouč Znojma Václav Baďouček.

Frýdek-Místek – Znojmo 4:3 (2:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Ramik (Šenkeřík, Geidl), 16. Hotěk, 26. Šuhaj (Doktor), 40. Hotěk (Haas, Doktor) – 27. Jenyš, 37. Šťovíček (Jenyš, J. Jenáček), 50. Hruška (E. Mareš, Kratochvíl). Rozhodčí: Zubzanda, Veselý - Kokrment, Tvrdý. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 1289.

HC Frýdek-Místek: Mokry – Š. Havránek, Haman, Výtisk, D. Kowalczyk, Homola, Šenkeřík – Cedzo, Walega, Svačina – Hotěk, Marosz, Haas – Doktor, R. Veselý, Šuhaj – Geidl, Macháček, Ramik – Krajč. Trenér: Hrnčár.

Orli Znojmo: Kavan – Zahradníček, Bartko, E. Mareš, Bukač, J. Jenáček, Tejnor, Štich – T. Svoboda, Šťovíček, Jenyš – Beránek, Lichanec, Berger – Kratochvíl, Hruška, Matuš – Sklenář, Čermák, L. Adámek. Trenér: Baďouček.