Rysi v posledním duelu loňského roku prohráli 1:2 po nájezdech v Kolíně. Byla to jejich sedmá porážka z posledních devíti zápasů, a rok 2022 tak ukončili na osmém místě tabulky Chance ligy.

První utkání nového roku odehrají svěřenci kouče Martina Janečka dnes od 18 hodin proti Slavii, která je v tabulce předposlední, osm bodů za rysy.

V posledním klání hráči Slavie nestačili na Porubu, předtím ale třikrát v řadě dokázali zvítězit. „Uvědomujeme si, že Slavia má slušnou formu, přijede k nám po svátcích velmi dobře připravený tým. Jsme ale odhodlání udělat vše pro to, aby body znovu zůstaly v Polárce," uvedl pro klubový web trenér Frýdku-Místku Martin Janeček.

Rysy během minulých měsíců trápila rozsáhlá marodka, situace se už ale uklidňuje. „V útoku už máme dokonce mírný přetlak, vrátil se nám Alan Łyszczarczyk, tam problém nevidím. Absence stále máme v obraně, někteří kluci jsou v Třinci. Zpět do hry by ovšem mohl naskočit Dan Kowalczyk, který by znovu měl nastoupit v páru s Vojtou Zeleňákem," dodal Janeček, jehož svěřence čekají dva domácí zápasy v řadě. V sobotu v Polárce vyzvou taky poslední Pardubice B.