„Když jsem se dozvěděl o zájmu Třince, tak jsem se svým agentem neřešil žádné jiné možnosti. Jsem v Třinci spokojený, klub má velké cíle, úspěchy a fanoušky. Jsem tady rád,“ přiznal Chmielewski, který během šesti let působení ve Slezsku hrál s Oceláři tři extraligová finále, dostal se do semifinále Ligy mistrů a finále Spengler Cupu.

„Jsem taky ambiciózní a cítím, že to ještě není všechno a že ještě můžeme dokázat velké věci. Chtěl jsem proto pokračovat a jsem rád, že jsme se domluvili,“ prohlásil k prodloužení smlouvy, jejíž výši Třinec tradičně neuveřejňuje.

Důrazný útočník prožil letos nejproduktivnější sezonu v české extralize (11+11) a zároveň se zlepšil i v obranné hře. Devět kladných bodů ve statistice +/- jej zařadilo v klubovém měřítku na třetí místo mezi útočníky. Právě výkonnostní posun mu vynesl i prodloužení smlouvy u Ocelářů, kde působí už šest let.

„Aron je útočníkem s dobrými parametry a výbornou technikou hole. Zlepšil se v defenzívní činnosti (ostatně na toto téma měl Peterek s Chmielewským pohovor už před samotnou sezonou a přineslo to ovoce – pozn. aut.) a stává se z něj komplexní hráč. Věříme, že bude pořád ještě výkonnostně růst a tím pádem i více pomáhat našemu klubu,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Chmielewski přišel do Třince z Cracovie Krakow po sezoně 2013/14 jako nejlepší střelec polské nejvyšší soutěže v základní části. Kanonýrské vlohy nezapře - za šest let u Ocelářů převažuje v jeho statistikách počet vstřelených branek nad asistencemi (36+33 v 206 utkáních). Cení si ale, že se projevuje i zlepšení v obranné hře, na kterou se v posledních letech zaměřil.

„Je pravda, že mi stoupla produktivita a dostal jsem se i do All Stars na Spengler Cupu. Cítil jsem, že jdu nahoru i v obranné hře. Jen škoda, že sezona skončila tak divně. Všichni jsme se těšili na play off,“ přiznal Chmielewski.

Předčasné ukončení sezony jej naštvalo, ale chápe to. „Ze sportovního hlediska je to škoda, mělo se rozhodnout na ledě, ale svaz rozhodl správně, souhlasil jsem s ním. Zdraví je to nejdůležitější a přeju si, aby se celá ta situace brzy urovnala,“ pokračoval.