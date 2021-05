Česká reprezentace do osmnácti let na světovém šampionátu díru do světa neudělala. V USA neprošla přes čtvrtfinále, ve kterém dostala výprask od Kanady a domů se vrátila s nepořízenou. Důležitou součástí české výpravy byl i brankář Tomáš Suchánek.

Tomáš Suchánek má za sebou účast na mistrovství světa hráčů do 18 let. Teď jsou před ním další výzvy. | Foto: Jan Gebauer

Osmnáctiletý Suchánek do turnaje vstupoval jako česká jednička. Stejně jako do čtvrtfinálového utkání s Kanadou, ve kterém ale brzy střídal. Češi prohráli 3:10 a na medaili nedosáhli. „Hodnotíme to nepovedeně, chtěli jsme víc. Byli jsme spolu dlouho a věřili jsme, že něco můžeme dokázat,” řekl pro Deník Suchánek, jenž byl v posledním ročníku jedničkou prvoligového Frýdku-Místku.