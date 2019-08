Kromě hokejového hattricku totiž stihl minulý týden i čtyři fotbalové góly v rámci utkání Ocelářů proti třineckému fanklubu v Bystřici. „Jo, ale to byla taková sranda. Kluci nehrají naplno, nikdo se nechce zranit. Tady je to přece jen už hokej,“ usmíval se po vítězství Třince 5:2 Aron Chmielewski.

Jak se vám hrálo?

Byl to docela těžký zápas, hráli jsme jen na tři lajny. První třetina nebyla nic moc, bylo těžké se rozehrát, ale od druhé už to bylo jen lepší.

Je to na startu přípravného období na ledě velký zápřah?

Příprava není jednoduchá nikdy, ale je dobře, že nás je hodně. Každý hráč nebude hrát všechna utkání. Trošku si i odpočineme. Myslím, že trenéři nás dovedou dobře připravit na letošní sezonu.

Co ten váš hattrick?

Jo, tak potěší, zvlášť do sítě Komety. Důležité branky si chci ale nechat hlavně na sezonu. Chci být mužstvu střelecky k dispozici kdykoliv. I v přípravě.

Trenér Varaďa vlastně už na konci minulé sezony na vaše konto říkal, že ještě nejste na maximu svého hokejového umění a můžete se nadále zlepšovat. Že můžete dávat i více gólů. Cítíte tedy, že se ještě můžete posouvat?

Jasně, člověk se může furt zlepšovat, jedno, kolik má roků. Také si myslím, že jsem na tom mohl být v minulé sezoně bodově lépe, a budu věřit, že se v této sezoně zlepším i brankově. Ty góly hodně plynou z toho, kdo se zrovna tlačí do koncovky a dneska to prostě vyšlo na mě.

Oživil jste na ledě spolupráci s mladým Davidem Kofroněm? Na vaší souhře to bylo vidět…

Ano, u toho prvního gólu to bylo vidět asi nejvíc. My se známe z Frýdku-Místku, kde jsme toho spolu dost odehráli. Vybavuji si hlavně zápas proti Slavii, kde naše lajna dala pět gólů (úsměv). Ale stejně dobře se mi hraje i s bratry Kovařčíkovými. Ať už hraji s nimi nebo s Davidem, jsou to všichni výborní hráči a na ledě o sobě víme. Pak už je jedno, s kým budu hrát, protože vím, že odvedou výbornou práci a tu nahrávku nebo překvapivý moment vytvoří.

Byť jde o přípravu, budete muset za hattrick Kometě něčím přispět do kabiny?

Asi tam něco bude, nějaká svačinka nejspíš.

Kde jste v létě sbíral střeleckou formu? Hattrick Kometě, čtyři góly ve fotbale…

Ale, byli jsme akorát na Mallorce (smích).

Ještě jedna věc – do kádru se snaží dostat místní mladíci. Jak to vy, zkušenější borci, vnímáte? Jak si podle vás mladí prostoru váží?

Určitě si toho váží. Máme farmu ve Frýdku-Místku, sám jsem se tady čtyři roky zespodu tlačil, takže vím, jaké to je. Držím klukům palce. Pracují těžce, na ledě je to vidět, mají skvělé výsledky. I pro nás je důležité, že máme podporu v mladých hráčích.

V čem by mohl být jejich přínos? Energie, dravost, drzost?

Přesně tak. Čtvrtá lajna má být podle mě energická, aby tým nakopla, povzbudila, když je někdo ospalý a ať je stav jakýkoliv. Čtvrtá lajna má vlézt na led, udělat černou práci a povzbudit tým. Taky jsem to hrával, musíš tam vlézt, udělat trošku nepořádek, pár hráčů rozbít, vyvolat vzruch… Je to nepříjemné, ale tak to je. To je hokej a musíte dělat i černou práci. A většinou ji dělají právě mladí.