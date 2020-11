Oceláři se tak vyhráli i podeváté v sezoně, v tabulce se přitáhli na Škodu na rozdíl pouhých dvou bodů, přičemž mají stále tři utkání k dobru.

Zápas začal pro domácí šokem, když už po 24 vteřinách hry skóroval za asistencí Gulaše a Mertla Suchý. Vedení však hostům vydrželo jen něco přes šest minut, než Pavláta v brance Plzně překonal tvrdou a přesnou ranou Chmielewski.

Třinec měl pak více šancí, byť po gólu volala i na druhé straně možnost a únik Gulaše, prosadit se však ani jeden z týmu dlouho nemohl. Domácím to vyšlo až vteřinu před koncem první dvacetiminutovky z hole Jaška.

Ve druhé části se hrál vyrovnaný a hlavně hodně útočný hokej, ovšem tentokrát bez gólu. Nejblíže měl k němu se ve 35. minutě Kracík, ale stejně jako v první třetině Gulaš ani on sám na třineckého gólmana Štěpánka nevyzrál.

To platilo i ve třetí části. Plzeň se sice snažila dobýt domácí tvrz, Oceláři jim však nedovolili příliš gólových možností, sami skórovali Douderou do prázdné branky a nakonec dotáhli vyrovnaný duel do vítězného konce.

Oceláři Třinec – Škoda Plzeň 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Chmielewski (Marcinko), 20. Jašek (M. Kovařčík), 20. M. Doudera – 1. Suchý (Mertl, Gulaš). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Ondráček, Hanzlík. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Bez diváků.

Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký, Roman, Hrehorčák – Hrňa. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Plzeň: Pavlát – Lang, Stříteský, Vráblík, Čerešňák, Budík, Jiříček, L. Kaňák – Suchý, Mertl, Gulaš – Pour, P. Musil, Kantner – Stach, Kracík, Rob – Straka, Kodýtek, Malát. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.