Třinec /FOTO/ – Hokejoví Oceláři si v předehrávce pátečního 38. kola poradili s Chomutovem, kterému nedovolili skórovat. Po výhře 4:0 odskočili v tabulce druhému Liberci na rozdíl tří bodů.

Po úterní porážce na ledě Liberce se třinečtí borci přesunuli do Chomutova a spravili si náladu. Během utkání sčítali jen samá pozitiva.

Rekordman v počtu branek v klubové historii Jiří Polanský přidal do své už tak úchvatné sbírky góly s pořadovými čísly 211 a 212, lídr týmového kanadského bodování Martin Růžička zase posunul svou bodovou bilanci na cifru 32 a Šimon Hrubec dal zapomenout na rychlé liberecké branky z úterka, po kterých odjel na střídačku. Chomutovské Piráty vynuloval a připsal si už čtvrté čisté konto v aktuální sezoně. Na vedoucího sparťana Matěje Machovského ztrácí v této statistice už jen jednu vychytanou nulu.

„První třetina byla skvělá,“ rozplýval se po zápase jeden z hrdinů utkání Šimon Hrubec. „Vlítli jsme na ně, tam se to podle mě i rozhodlo. Klobouk dolů před mužstvem, protože jsme měli nějaké zraněné, takže jsme hráli víceméně na tři lajny a stejně jsme to zvládli odehrát v obrovském tempu,“ pochvaloval si Hrubec.

Ocelářům pomohl bleskový úvod, když se hned po 24 sekundách prosadil Vladimír Dravecký. Uběhlo pět minut a Jiří Polanský přidal druhý gól. „Takový začátek je super. V šatně jsme si ale říkali, že jsme tady už hodněkrát vedli o dva góly a stejně to Chomutov dokázal v průběhu zápasu srovnat. Věděli jsme, že to nezabalí ani tentokrát a to se potvrdilo. Ve druhé třetině nás zatlačil, skoro pořád hrál u nás,“ uznal Hrubec.

V poslední části už si Oceláři pohlídali tři body a odehráli opět skvělou partii. „Ta třetina byla obrazem toho, že jsme si tu výhru zasloužili. Kluci hráli výborně, spoustu střel zblokovali a vůbec ke mně nepustili. Vybavuji si třeba střely Vantucha, Valacha nebo Janka. Fakt bych chtěl kluky vyzdvihnout. To je hlavní důvod toho, proč jsme tady vyhráli a nedostali ani gól,“ zakončila brankářská jednička Ocelářů.

Kaňka: Kapitán zápas nedohrál

Pohodová výhra Ocelářů byla „vykoupena“ zraněním jejich kapitána Lukáše Krajíčka, který se v úvodu třetí periody nepříjemně narazil na hrazení a duel nakonec opustil až na nosítkách!

„Mužstvo dnes odvedlo velmi dobrý výkon. Zaslouží pochvalu. Hlavně za tu první třetinu, tam si myslím, že jsme si vytvořili spoustu příležitostí a je jen škoda, že jsme Chomutovu neodskočili na větší rozdíl,“ vrátil se trenér Ocelářů Václav Varaďa v kostce k vyhrané první třetině, která hosty nasměrovala k vítězství.

„Potom už to bylo těžké, hra se vyrovnala, domácí přidali a vytvořili si velmi dobré příležitosti k tomu, aby nás dorovnali. Byla tam tyčka, naštěstí jsme všechno ustáli. Nedovolili jsme domácím kontaktní gól a to podle mě rozhodlo, protože v poslední třetině jsme si zkušeně hlídali. Třetí gól odhodlání Chomutova zlomil,“ rekapituloval Varaďa utkání.

Kouč domácíh Pirátů Vladimír Růžička starší naopak litoval špatného vstupu do zápasu. „Hned jsme dostali gól, celá první třetina byla od nás velmi špatná, což poznamenalo zápas. Podržel nás brankář Peters, který chytil velké množství šancí soupeře. Ve druhé třetině jsme se hodně zlepšili, bohužel jsme v koncovce hluší, tak jako celou sezonu,“ uznal někdejší reprezentační trenér.

Piráti Chomutov – Oceláři Třinec 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. Dravecký (Martin Růžička, Marcinko), 6. Polanský (Cienciala), 47. Polanský (Dravecký), 59. Hrňa (M. Doudera, Marcinko). Rozhodčí: Horák, Hejduk – Hynek, Polák. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 2 722.

Třinec: Hrubec – M. Doudera, Krajíček, Roth, D. Musil, Matyáš, Galvinš – Martin Růžička, Marcinko, Dravecký – Hrňa, Polanský, Svačina – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Adámek, Cienciala. Trenér: Varaďa.