Oceláři tak ukončili vítkovickou sérii deseti vítězných utkání v Ostravar Aréně v řadě.

Po úvodním oťukávání a menších příležitostech na obou stranách se do první velké šance dostal domácí útočník Zdráhal, ale jeho sólový nájezd zneškodnil Hrubec. Třineckému brankáři zanedlouho při přesilové hře soupeře pomohla proti Tyborově střele tyčka, situace ovšem pokračovala a na konci osmé minuty otevřel skóre přesnou ranou Roman.

Už jmenovaný Zdráhal měl pak ještě jednu možnost, když dorážel střelu jednoho ze spoluhráčů, ale v nadějné pozici netrefil branku. I Třinec měl pár slibných možností, ale obrana Ostravanů v čele s navrátilcem do sestavy – brankářem Patrikem Bartošákem – úspěšně odolávala.

Naproti tomu se prosazovala ofenziva Ridery. Jen 28 vteřin po zahájení druhé části tečoval za Hrubce Dej Trškovo nahození, ve 29. minutě pak Olesz propálil hostujícího gólmana potřetí a vyhnal ho z branky.

Oceláři se ale ani za zdánlivě rozhodnutého stavu nevzdali a dvě minuty před druhou pauzou při signalizované výhodě snížil Novotný. Vykřesanou naději navíc krátce po návratu ze šaten při přesilové hře pět na tři ještě více oživil Hrňa a rychlé vyrovnání stavu zanedlouho přinesl Vrána.

Rozhodnutí pak přišlo v 54. minutě, kdy spolupráci s bratrem Ondřejem zužitkoval Michal Kovařčík ve vítěznou branku.

Ohlasy trenérů

Pavel Trnka (asistent trenéra Vítkovic): „Hrálo se ve skvělé kulise. Pro nás je to frustrující, dvě třetiny jsme soupeře přehrávali a hráli hokej podle našich představ. Když pak pustíte tým jako Třinec, aby dokázal zkorigovat zápas, tak je to špatně. Třetí třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá. Teď určitě budu vypadat jako strašný ufňukánek, ale všichni se podívejte na video vyloučení Jakuba Lva… Přijde mi to směšné, ale udělejte si obrázek sami. Každopádně zápas jsme měli ve svých rukou a prohráli jsme si ho sami.“

Václav Varaďa (trenér Třince): „Chtěl bych klukům poděkovat za tři body, které si hrou ve druhé polovině utkání vydolovali. Domácí hráli velmi dobře, zasloužili si své góly, půlku zápasu jme tahali za kratší konec. Za stavu 3:0 jsme zabrali, zredukovali sestavu na tři útoky, což na naší hře bylo znát. Pomohl nám gól na konci druhé třetiny. Cítili jsme stále šanci, že s utkáním můžeme něco udělat. Ve třetí třetině jsme ukázali skvělý obrat, hráli už náš hokej, který nám chyběl. Chtěl bych poděkovat našim i vítkovickým fanouškům, kteří vytvořili skvělou kulisu.“

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 8. O. Roman (Lev, Schleiss), 21. Dej (Trška, Lev), 29. Olesz (Lev, Hrabal) – 38. Novotný (Marcinko), 43. Hrňa (P. Vrána), 46. P. Vrána (Martin Růžička, Svačina), 54. M. Kovařčík (O. Kovařčík). Rozhodčí: Hodek, Lacina – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 9030.

Vítkovice: Bartošák – Výtisk, Trška, Šidlík, Gregorc, D. Krenželok, Hrabal, Černý – Olesz, Lev, Dej – Schleiss, Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, Zdráhal – D. Květoň, Poletín, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.

Třinec: Hrubec (29. Kantor) – Gernát, Roth, Galvinš, Musil, M. Doudera, Matyáš – Svačina, Vrána, Martin Růžička – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Werek, Polanský, Š. Novotný – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Raška. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.