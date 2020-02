Krnovští šli v utkání do vedení 1:0 gólem Weisse z konce úvodní třetiny, jenže hostům na vyrovnání stačilo pouhých sedmnáct vteřin a do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Ve zbylých dvou třetinách už dávali góly jen frýdecko-místečtí hokejisté, po šedesáti minutách tak ukazovala světelná tabule stav 1:5.



„Pět branek je sice dost, ale v play-off je jedno, jestli prohrajete 2:1, nebo 5:1. Holt bude muset rozhodnout až třetí zápas,“ hlesl po utkání trenér Krnova Pavel Hulva. Zápas podle něj rozhodlo několik momentů. „Tím prvním bylo to, že jsme dali na konci první třetiny vedoucí gól, ale vzápětí hned inkasovali. Důležitá byla pro zápas i naše neproměněná přesilovka pět na tři, navíc jsme také jeli sami na branku a nedali. Posledním takovým momentem byla branka na 3:1. Tu jsme si nafackovali sami ve vlastní přesilovce,“ vyjmenovával Hulva klíčové momenty druhého čtvrtfinále.

„Pokud srovnám ty dva naše vzájemné zápasy, tak ten druhý byl samozřejmě z naší strany povedenější. Hráči předvedli daleko lepší výkon, byli aktivnější, více bruslili. Předvedená hra se blížila představám, jak bychom měli hrát, včetně disciplíny. Každopádně jsme rádi, že se nám podařilo sérii vrátit zpět do Polárky. Krnov je kvalitní mužstvo, které má hráče se zkušenostmi z druhé ligy. Ty zatím naši kluci sbírají. Páteční utkání bude pro oba celky rozhodující, všichni víme, že ten poslední krok bývá tím nejtěžším. My budeme připraveni na sto procent. Věříme také, že si do hlediště najde cestu co nejvíce našich fanoušků, kteří nás poženou za postupem,“ přeje si kouč Frýdku-Místku B Tomáš Snášel.

Sérii tak bude muset rozseknout až třetí utkání, které je ve Frýdku-Místku na programu v pátek 28. února od 18.30 hodin.



KRNOV – FRÝDEK-MÍSTEK B 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)



Branky a nahrávky: 18. Weiss (Kostovský, Kysela) – 19. Ševčík (Vacula), 33. M. Valíček (Vančo-Minařík, A. Valíček), 41. Mičulka, 46. Pužoň (Heralt), 52. A. Valíček (Heralt). Rozhodčí: Novák – Majetný, Kopečný. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:1.

Krnov: Kolbert (46. Kober) – Dohnal, Tichý, Galvas, Bednárek, Mosler, Kysela, Hon – Tošenovjan, Kostovský, Svoboda, Závodník, Polok, Kubík, Michálek, Ševčík, Weiss, Havlíček. Trenér: Pavel Hulva.

Frýdek-Místek B: Horváth - A. Valíček, Golasovský, Kocurek, Niedoba, Konderla, Bulava, M. Valíček, Popelář - Puzoň, Kolder, Ševčík, Vančo-Minařík, Fiala, Mičulka, Vacula, Fojtík, Indrst, Heralt. Trenéři: René Slanina a Tomáš Snášel.