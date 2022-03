„Po slovních provokacích přešli fanoušci Vítkovic na házení předmětů mezi třinecké fanoušky, převážně to byly kelímky od piva. Někteří naši fanoušci neudrželi nervy a zkusili si to vyřídit se soupeřem z očí do očí. Pořadatelská služba situaci v mezích zvládla, bohužel do haly naběhli těžkooděnci, kteří to začali řešit po svém. Výsledkem bylo několik napadených obušky, jiní dostali zásah slzným sprejem,” uvedl.

Mezi napadenými měli být i členové vedení fanklubu, kteří koordinovali odchod fanoušků z haly. „Snažili jsme se situaci uklidnit, nebylo jednoduché bleskově vyklidit celý sektor, i já jsem dostal rány teleskopickým obuškem. Marek absolvoval pepřovou sprchu,” doplnil kolegu místopředseda Lukáš Herman.

K incidentu se pro web tn.cz vyjádřila i policie. „Po včerejším hokejovém utkání v Ostravě došlo při odchodu třineckých fanoušků v hale stadionu k eskalaci napětí a vzájemnému napadání mezi těmito fanoušky a zbývajícími fanoušky vítkovického týmu. Vzhledem k situaci na místě si bezpečnostní agentura vyžádala policisty,“ zní první část stanoviska.

„Policisté vyzvali fanoušky k zanechání protiprávního jednání. Někteří nerespektovali zákonných výzev, jednoho z policistů napadli a způsobili mu zranění. Policisté použili proti agresivním jedincům donucovací prostředky. Nikdo z fanoušků na místě nežádal lékařské ošetření. Při zákroku policisté jednu osobu podezřelou z přestupkového jednání zajistili a jednu osobu podezřelou z trestného činu zadrželi,“ pokračuje se.

Výsledkem celé této situace bylo několik zdravotně indisponovaných osob a dva zadržení. „U autobusů se nám zástupce Policie ČR v neformálním rozhovoru omluvil. My celou událost nenecháme u ledu, budeme sbírat další materiál a po poradě s právníkem a klubem podnikneme další kroky,“ stojí v prohlášení fanklubu Ocelářů.