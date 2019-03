Oceláři se ve své Werk Areně do svého rivala pustili se vší vervou. Ihned si vynutili převahu, zasypali gólmana Bartošáka řadou střel a z jedné dorážky uspěl navrátilec do domácí sestavy Adamský. Ten před sérií tvrdil, že pro získání potřebné pohody a rychlého návratu do zápasového tempa bude potřebovat „pomazlit se“ s pukem a nějakou vydařenou akci. „Jasně, vzpomněl jsem si na to. Hned z první akce jsem dal gól, takže první kontakt byl super,“ smál se po utkání Martin Adamský.

Za výhrou pak nasměroval svůj tým šutér Martin Růžička, který využil přesilovku a v poslední třetině skóroval ještě jednou. „Náš nástup do zápasu po delší pauze byl skvělý. Jezdilo nám to, měli jsme spoustu šancí, a to pokračovalo i ve druhé třetině. Pak jsme lacino inkasovali po hrubé chybě a navíc vlastním gólu a v tu chvíli se mi zdálo, že Vítkovice srovnaly hru a měly nějaké příležitosti na dorovnání stavu,“ vybavoval si trenér Ocelářů Václav Varaďa. „Klasicky nás ale podržel Šimon Hrubec v bráně a v poslední třetině to bylo o té jedné brance, která zápas zlomí,“ doplnil.

Ostravané se dostali dvakrát ke snížení, v obou gólech měl prsty Radoslav Tybor a u obou hrály roli brusle. První gól si nešťastně srazil do vlastní brány Jakub Matyáš, při druhém vítkovickém úspěchu zase David Květoň „fotbalovou placírkou“ ideálně namazal najíždějícímu Tyborovi k trefě na 3:2.

Vítkovický Patrik Bartošák toho ve středu pochytal hodně, konkrétně 41 střel. Na výhru v sérii to nestačilo. „Ten první gól byl možná trochu moje chyba, zůstal jsem na tyčce a vyrazil jsem puk jen před sebe. A ty další branky? Top střelec světového kalibru to dostal dvakrát na ránu z první a pověsil mi ho tam. Ten druhý si možná vyčítám, protože jsem zůstal níž v bráně, ale jak to Růža dostane na první, tak se to těžko chytá,“ uvědomoval si Bartošák, jehož spoluhráči ho nechali v několika případech na holičkách. Oceláři byli minimálně čtyřikrát tváří v tvář vítkovickému gólmanovi.

To potvrdil i trenér Vítkovic Jakub Petr. „Je to zasloužené vítězství Třince. Kdo se na to po zápase podívá, tak sice uvidí vyrovnaný výsledek, ale my můžeme vděčit jen brankáři Bartošákovi, že rozdíl po první i po druhé třetině nebyl výraznější. Na to, co jsme předváděli v předkole proti Spartě, jsme vůbec nenavázali a atributy hry, které nás proti Spartě zdobily, se dnes proti Třinci nedostavily. Dostali jsme i lekci z přesilových her, i když ta poslední byla odpískána chybně, nicméně na to se nebudu vůbec vymlouvat. Třinec si vítězství zasloužil,“ uznal sportovně Petr.

Oceláři Třinec – Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Adamský (Dravecký, Gernát), 30. M. Růžička (Roth, Hrňa), 49. M. Růžička (Hrňa) – 33. Tybor (Roman, D. Květoň), 56. Tybor (D. Květoň, Trška). Rozhodčí: Hodek, Lacina – Bryška, Tošenovjan. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 1:0.

Třinec: Hrubec – Gernát, Roth, Galvinš, Musil, M. Doudera, Matyáš – Svačina, Vrána, Růžička – Werek, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Dravecký – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.