Jak se vám chytalo při návratu?

Normálně. Měl jsem, myslím si, dobrý začátek. Hned nájezd. Jo, nebylo to špatný, akorát čtyři góly jsou prostě moc. To se nemůže stávat. Hlavně mě, ale ani týmu, abychom dostávali tolik gólů.

Konec i s trefou do prázdné brány jich bylo pět. To jste nebyli zvyklí doma dostávat. Je hra do defenzivy jiná, než v minulých letech?

Možná jsou tam drobnosti, co teď třeba rozhodují zápasy. Věřím, že to jsou drobnosti, které opravíme a bude to fungovat.

Můžete přiblížit inkasované branky?

Hmmm… Při třetím trefil asi pěticentimetrové místo, které tam vždycky vznikne, než se do toho reversu dostanu. Druhý gól jde za mnou. Škoda, měli jsme to dobře rozehrané, musím kluky asi víc podržet. Takové zápasy bychom měli vyhrávat, musíme to zvládnout.

Zažil jste tady dva tituly. Jak žije šatna tím, že se nedaří?

Chceme vyhrávat, chceme to otočit. Snažíme se najít cestu všichni dohromady, aby se štěstí otočilo pro nás. Ne proti nám. Máme tlak, máme všechno, nehrajeme úplně špatně, ale chybí nám něco, co by výhru dokončilo.

Možná odskok na dvě branky, co myslíte?

Je to škoda. Měli jsme to dobře rozehrané, nějaké góly jsme mohli dát. Na druhou stranu, to mohly i Vítkovice. I když to bylo o gól, takové zápasy jsme uměli a umíme vyhrávat. Musíme do toho jít znova tak, jak jsme to dřív dělali.

Před sezonou prošel tým řadou změn včetně trenéra. Byli jste připraveni na to, že by to mohlo haprovat?

Ne, ne, snažíme se hrát tak, abychom vyhrávali. Že to teď nelepí, to je momentální. Věřím, že se to brzo otočí. Že budeme hledat nějaká pozitiva na tom, co můžeme. A že to půjde.