Výsledek je ovšem stejný – porážka. Oceláři sice lépe bránili, ale střeleckou mušku se jim najít nepodařilo.

Domácí trenéři povolali z frýdecko-místecké farmy mladíky Adama Rašku a Jonáše Peterka. Druhý jmenovaný zažil rovnou premiéru v nejvyšší soutěži. Kromě Adamského, Ciencialy a Krajíčka přibyl na marodku reprezentační bek Doudera, ale podle ohlasů z klubu by se nemělo jednat o nic vážného. Vypadá to jen na týdenní pauzu.

Oceláři odehráli celkem svižné utkání. S Kantorem v bráně lépe bránili, střelecká nemohoucnost je ovšem provází dál. „Škoda, měli jsme dneska dostatek šancí, chodili jsme i tvrdě do branky. Bylo tam dost střel, ale nevyužili jsme žádnou přesilovku,“ posteskl si Vladimír Dravecký, který se na konci druhé třetiny objevil dokonce v obraně.

„Trenér mi oznámil, že jdu dozadu. Vzal jsem to jako fakt. V dnešním hokeji nerozhoduje, na jaké pozici se nacházíte, protože během utkání se obě pozice často točí. Ale byla to pro mě nová zkušenost, to zase jo,“ uznal Dravecký.

Oceláři zanechali sympatičtější dojem než proti Liberci a Hradci. „Bojujeme, bojujeme. Podle mě už chybí jen maličko a najedeme zase na vítěznou vlnu,“ tipuje Dravecký.

Podobně to vidí i jeden z domácích trenérů Marek Zadina. „V situaci, v jaké jsme, to byl dnes dobrý výkon. Poctivě odpracovaný a podpořený gólmanem. Kluci makali jeden za druhého, měli touhu vyhrát, předvedli příkladné nasazení. Byla tam spousta nahozených kotoučů do brankoviště, ale momentálně nám to nechodí,“ podotkl Zadina.

Klíč viděl v přesilových hrách. „Ty rozhodly. Brno dalo gól hned ze své první přesilovky, my nevyužili ani jednu. Mrzí nás hlavně ta dlouhá pět na tři, kterou jsme nedokázali proměnit. Když chceme pomýšlet na body, musíme takovou využít,“ věděl Zadina.

Brněnský trenér Kamil Pokorný rovněž chválil svůj tým: „Dnes si zaslouží velkou pochvalu, protože to od všech hráčů byl ukázkový playoffový přístup. Na 1:0 se strašně složitě hraje, ale my dali hned z první přesilovky gól a velice kvalitně bránili. Co prošlo, pochytal vynikající Čiliak. Jediné, s čím se potýkáme už delší dobu je to, že při podobném vývoji utkání máme šance pojistit to naše těsné vedení, ale neodskočíme soupeři na dva góly. Naštěstí dnes jsme to zvládli i na ten jeden. Přístup kluků byl precizní,“ uznal Pokorný.

Oceláři Třinec – Kometa Brno 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 2. O. Němec (Mueller, Köhler). Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Hlavatý, Lučan. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 5083.

Třinec: Kantor – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička – Hrňa, Marcinko, Novotný – Dravecký, Werek, Raška – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Peterek. Trenér: Varaďa.