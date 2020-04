Rodák z Ostravy je ve Frýdku-Místku od roku 2017. V posledním ročníku devětatřicetiletý útočník odehrál 51 zápasů, ve kterých dal 17 branek a přidal 27 asistencí. „Ve Frýdku-Místku jsem spokojený, trenéři jsou také spokojení, takže jsem neváhal a kontrakt prodloužil hned, jak mi to bylo klubem nabídnuto,“ uvedl Mikulík.

Zkušený útočník, jenž dříve hrával extraligu za Znojmo, Vítkovice, České Budějovice, Spartu, Kladno či Mladou Boleslav, však zatím neví, jestli bude pokračovat i v roli kapitána. „Uvidíme, koho trenéři zvolí, nebo koho si vyberou kluci, pokud to bude na nich,“ řekl jeden z lídrů Rysů.

Mikulík byl v posledním ročníku Chance ligy třiadvacátým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže. Do vytouženého play off ale „svůj“ tým nakonec nedovedl. „Moje body bych vyměnil za ty týmové, kdyby nám to vyneslo postup. I když se letos play off vlastně ani nehrálo, ten pocit, kdybychom tam postoupili, by byl určitě úžasný,“ řekl útočník, který si zahrál také s Třincem na Spenglerově poháru. „Je to tady super - hala Polárka, lidi chodí na zápasy, krásné zázemí, šatny, skvělý kustod, který se o nás krásně stará. Všechno tady fakt zatím klapalo,“ dodal Mikulík poté, co se s Rysy dohodl na pokračování spolupráce.