Na začátku minulé sezony stáli na lavičce Frýdku-Místku trenéři Vlastimil Wojnar a Jiří Raszka. Prvního z nich ale v průběhu ročníku nahradil Mojmír Trličík a místo Raszky nyní přichází Jozef Daňo. „Došel za mnou pan Trličík, jestli bych mu nešel dělat asistenta,” přiznal Daňo pro Deník.

Bývalý skvělý slovenský hokejista na lavičce Frýdku-Místku už dva roky působil a vrací se tak do dobře známého prostředí. „Vím, do čeho jdu. Prostředí už znám a Frýdku-Místku se budu snažit pomoct,” prohlásil.

Dvaapadesátiletý Daňo naposledy působil jako manažer třinecké mládeže a asistent juniorky. A s mladými hráči bude hodně pracovat také ve Frýdku-Místku. „Jsem tady, abych jim pomohl dostat se do světa velkého hokeje. To je můj směr. Budu se snažit, aby mladí dělali výsledky a byli bychom rádi, kdybychom v tabulce poskočili do vyšších vod, než tomu bylo v poslední sezoně,” říká Daňo, který doufá, že se s týmem dostane do play off, v němž Rysi v posledním ročníku chyběli. „Sezona bude těžká, minimálně čtyři týmy z ní sestoupí. Pevně doufám, že se tomu vyhneme a budeme směřovat nahoru,” dodal.

Dostane na starost útočníky?

Někdejší slovenský reprezentant, který si zahrál na několika světových šampionátech i dvou olympijských turnajích, bude pracovat s úplně jiným kádrem, než jaký byl ve Frýdku-Místku poslední sezonu. Kabinu Rysů opustilo už deset hráčů. „Věřím, že nám změny pomohu. Bude to jiný tým, jiná kabina a my máme dost času na to, abychom to vyladili. Snad dáme dohromady takové pětky, aby to fungovalo. Já věřím, že sezona bude dobrá,” přeje si Daňo.

Když byl rodák z Nitry ve Frýdku-Místku naposledy, měl na starosti obránce. Teď by se to ale mohlo otočit. „Zatím jsme se o tom bavili, i když jen předběžně. Možná budu mít na starost útočníky, ale ještě si k tomu musíme sednout a uvidíme, až budeme na ledě. Detailně jsme to ještě neřešili,” uzavřel Daňo.