Nejprve poslal domácí do vedení, po obratu Sparty vyrovnal. A připravil tím půdu pro smrtící údery v prostřední části. „Věřím, že jsem si střeleckou formu šetřil na pravou chvíli. A snad jsem si nějaké góly pošetřil i na další zápasy. Snad bude už jen jeden a v Praze to zvládneme,“ zadoufal Daňo po vítězství 7:3.

Ocenil celý tým. „Byl to super zápas od všech kluků, Mazy (Mazanec) přišel do brány a podržel nás. Klobouk dolů před všemi a věřím, že ještě nějaké góly pošetřené mám a jako mužstvo to zvládneme,“ zopakoval Marko Daňo.

S Vítkovicemi vám tehdy přihrával Martin Růžička, teď byl u obou gólů také. Zdá se, že jste sehraná dvojice?

S Růžou hrajeme v podstatě celou sezonu. Dvakrát mě tam parádně našel. Jsem rád, že mi to tam padlo. Nejvíce jsem ale vděčný za to, že jsme to jako mužstvo ubojovali, dali víc branek a udělali jsme si zápas lehčí. Klobouk dolů před všemi.

Pomohla změna centra?

Trenér to tak vyhodnotil a vyšlo mu to, takže asi dobrý tah.

Bylo těžké ustát ty tři smolné góly?

Pozitivní bylo, že my dali první góly, oni pak dotahovali. Většinou když se nám nedařilo to ustát v hlavě, bylo to opačně, že jsme my dotahovali a moc nám to nešlo. V tom to bylo smolné, ale hodili jsme to hlavu. Začátek byl dobrý, a ty góly? Stane se. Káca (Kacetl) nás držel celou sezonu i v play-off, takže mu nemáme co zazlívat. Takové góly padají. Jako mužstvo jsme se ale semkli, Mazymu (Mazancovi) jsme pomohli, on zase nám. Snad nám to pomůže.

Byly zlomem dva góly na začátku druhé třetiny během 33 vteřin?

Čím víc gólů dáme, tím větší šanci na výhru máme. (usmívá se) Oni byli pak frustrovaní, což na nich bylo vidět, chtěli vyvolávat potyčky a šarvátky, ale zvládli jsme to v hlavách a od soubojů odcházeli. Je to jejich hra, na kterou jsme připraveni a zvládli jsme to.

Hráli jste útočněji než v předešlých zápasech?

Šli jsme s tím, že na domácím ledě před vlastními fanoušky chceme diktovat tempo. To se podařilo, na začátku jsme převzali iniciativu, dali jsme první gól. Pak přišly ty smolné, o kterých jsme už mluvili. Nesklonili jsme ale hlavu, a i když jsme pak vedli o tři góly, nepolevili jsme. Stále jsme tlačili, byli aktivní, nezůstali jsme čekat jen ve středním pásmu. Vyšlo nám to. Když v této taktice vytrváme, věřím, že budeme úspěšní.

Možná bylo na čase ukázat ofenzivní sílu, protože zatím jste vyhrávali spíše defenzivním stylem, že?

Takto jsme to nastavili, vše jsme do puntíku splnili a jsem rád, že nám to vyšlo. Ukázali jsme si, že to není jen o dobré defenzivě, čímž je Třinec známý. Utrhli jsme se, ale věřím, že nějaké góly jsme si pošetřili do dalších zápasů. Je jedno, jestli to ubojoujeme o gól, nebo se nám podaří takové krásné skóre, abychom to v klidu dohrávali. Jako mužstvo jsme hráli výborně a byli jsme odměněni.

Za stavu 2:2 ve finále znamenal vždy zisk pátého zápasu mečbol. Vnímáte tento duel jako klíčový?

Věděli jsme, že mečbol je důležitý, doufal jsem, že to zvládneme. Nakonec to byl z naší strany výborný zápas, na který jsme čekali celou sérii. Neměli jsme dobré úvody, ale teď nám to fungovalo hned od začátku a hráli jsme jako mužstvo šedesát minut. Věřím, že v Praze se toto pravidlo potvrdí a pocestujeme domů s pohárem. Pokud budeme hrát tak, jako dnes, tak to zvládneme.

Co pro čtvrteční šestý duel zlepšit, a na co si dát pozor?

Myslím si, že z naší strany to bylo vynikající, těžko někde hledat chyby. Samozřejmě detaily tam byly, ale výborně jsme zahráli a když to tak bude i v Praze, že budeme se tlačit dopředu, budeme na puku, tak to zvládneme.

Ušetřili jste i nějaké síly ve třetí třetině?

Za toho stavu se nám hrálo dobře, s lehkostí, stále jsme byli aktivní, ale sil nám moc neubývalo. Věřím, že jsme na další zápasy dobře připraveni.