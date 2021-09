Oceláři získali před páteční startem Tipsport extraligy ještě jednu zvučnou posilu. Třinecký dres oblékne Marko Daňo.

Slovák Marko Daňo je nejnovější posilou Třince. | Foto: Lukáš Kaboň

Šestadvacetiletý slovenský útočník dorazil do Třince v dobré náladě. Před pár dny totiž zvládl s národním týmem své země kvalifikaci o postup na olympijské hry a v únoru se podívá do Pekingu. „Zahrál jsem si hokej konečně před diváky, navíc jsme dokázali na olympiádu postoupit. Soupeři byli papírově asi slabší, ale fyzicky to bylo náročné obrovsky,” radoval se.