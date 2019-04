„Liberec je velmi silný mančaft. Perfektně nám blokuje střely, když se to tak vezme, moc gólů jsme mu nedali. Will chytá výborně,“ uznal Cienciala, jehož branky z domácího prostředí znamenaly pro Třinec jen jednu výhru. Čtvrtý zápas Oceláři prohráli.

Vy jste doma dvakrát na Willa vyzrál těžkými střelami z úhlu. Máte na něj recept?

Ani ne, to se občas stává, že si to tam gólman kopne. V úterý jsme srovnali šťastně. Zbývaly dvě minuty do konce, takže už jsme všechno házeli na branku.

Ještě v prodloužení jste dobře střílel a puk těsně minul tyčku. Kolik tomu chybělo?

To bylo těsné. Chtěl jsem to střílet pod vyrážečku, ale nevyšlo to. Kluci pak říkali, že to vyrazil těsně.

Jste takový domácí žolík. V pondělí váš gól celý tým nakopl, v úterý jste poslal zápas do prodloužení…

Žolík… Už bych se té nálepky rád zbavil, trvá to už asi pátým rokem (úsměv).

Jak se vlastně srovnáváte s tím, že naskakujete do hry až jako třináctý útočník?

Normálně. Úkoly mám pořád stejné. Vím, že se s klukama budeme v útoku točit a chci plnit pokyny, které mi dal trenér. Kdybych nehrál, vnímám to jinak, ale takhle vím, že hrát budu a snažím se být co nejvíc prospěšný.

Třeba jste si těmi dvěma góly řekl o posun v sestavě, ne?

Jsem v základu pořád, takže je mi jedno, jestli jsem v první lajně nebo psaný jako třináctý útočník.

V prvních dvou zápasech v Liberci vám šly přesilovky, v domácích už tolik ne. Proč?

Někdy to tak je. Jednou vám přesilovky vyjdou, jindy ne. Někdy dáte góly snadno, jindy nedáte žádné. Myslím, že naposledy nám chyběla přesnější přihrávka. Docela jsme to po sobě házeli. Ale jak říkám, občas to nevyjde. Nesmíme se položit z toho, že to zrovna nešlo. V dalším utkání to zase vyjít může.

Naposledy padly jen tři góly. Je už vidět větší zodpovědnost, možná opatrnost od obou mužstev?

Ale šancí bylo na obou stranách dost. Že padly jen tři góly, to bylo způsobeno tím, že oba gólmani chytali výborně.

Stav série je vyrovnaný 2:2. Vaše pocity?

Tak po tom posledním utkání jsme byli zklamaní, to je jasné, ale je to pořád otevřená série a osobně si myslím, že lidé se musí hokejem bavit. Podle mě je to super finálová bitva. Oba celky dokazují svou kvalitu. Víme, že to v Liberci budeme mít náročné, ale ve finále už je to vlastně jedno, tam už je náročný každý zápas. Když to odlehčím, máme před sebou poslední zápasy sezony, takže si to jdeme užít, dáme do toho všechno a zkusíme to urvat.