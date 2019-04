Po utkání Cienciala překypoval spokojeností. „Dneska jsme si za tím šli od první třetiny. Plnili jsme si vše, co máme a spadly nám tam góly,“ pochvaloval si. Nicméně pořád je k poháru dlouhá cesta. Je to teprve druhé vítězství,“ nelétá Cienciala po výhře Ocelářů 4:1 v oblacích.

Vaše zakončení jste si přesně tak plánoval?

Uvažoval jsem nejprve, že si to potáhnu ještě do forhendu, ale byl tam hráč, tak jsem do toho jen tak plácnul. Sjelo mi to a gólmanovi to zase skočilo přes beton.

Byl to první gól Třince v celé sérii při hře pět na pět. Uvědomil jste si to?

To je docela jedno, jestli padne branka z přesilovky nebo při hře pět na pět. My jsme třeba rádi, když si přesilovkou pomůžeme. Tohle bylo důležité v tom, že to byl gól na 1:1 a nastartovalo nás to.

Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

Radost, radost, radost (smích). Že je to 1:1, že zase můžeme hrát.

A hráli jste dobře. Překvapilo vás, že jste Liberec, favorita finále, takhle přehrávali?

Favorit nefavorit, to je ve finále jedno. Finále je o tom, kdo tam nechá víc bojovnosti a bude plnit pokyny, co se řeknou v šatně. Je to dost i o štěstí. Třeba ten můj gól. Ale finále je už vabank.

Do zápasu jste šel až jako třináctý útočník. Nevadilo vám to?

Jsem psaný jako třináctý, ale víme s ostatními, že se tam budeme točit. Trenér nás tam vždycky nějak dá. Připravuji se na to normálně, protože vím, že budu hrát.

Vy jste do utkání bleskově nastoupili, předvedli téměř zámek a stejně jste prohrávali 0:1. Neměl jste obavy, že by na tým padla deka?

To tak někdy bývá. My se musíme držet hry, kterou umíme, a která nám přináší ovoce. Musíme hrát to, co máme a trpělivě. Nemůže nás složit jeden gól soupeře. Je třeba se dál držet stanovené taktiky.

Jak jste vnímal liberecké provokace na konci zápasu?

Je to finále, dá se asi čekat, že se bude provokovat. My jsme na to připravení.

Čekáte v úterý od Liberce jiný výkon?

Určitě. U nich jsme je taky v prvním zápase přehrávali a druhý zápas byl úplně o něčem jiném. V úterý bude nový den, zase se začne od stavu 0:0 a bude to boj.