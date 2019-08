V prvním přípravném utkání proti Kometě Brno jej trenéři nasadili do formace s Aronem Chmielewskim a M. Kovařčíkem a Kofroň si hned vybavil vzájemnou spolupráci s kamarády ve Frýdku-Místku. Na první gól nahrál právě Chmielewskému. Oceláři nakonec vyhráli 5:2.

Davide, co říci k první přípravě? Výhra na úvod, navíc proti Kometě…

Tak to se cení, s Kometou jsou to vždy těžké zápasy a jsme rádi, že jsme hned v prvním utkání dali pět branek. Snad nám to vydrží.

Přes půlku zápasu jste na ledě téměř dominovali. Jak vás trenéři namotivovali?

Já myslím, že ani nemuseli, protože ať už Kometa přijede v jakékoliv sestavě, pořád je to Kometa a tudíž silný tým. A my navíc chceme vyhrát pokaždé, takže jsme se na to dobře připravili a odehráli to výborně. Jen v poslední třetině na nás už trošku padla únava, ale bylo tam i hodně dobrých věcí.

V lajně s M. Kovařčíkem a Chmielewskim jste se musel cítit jako ryba ve vodě. Jaké to bylo?

Takové oživení spolupráce z Frýdku. S oběma už jsme pár zápasů hráli, ať už tady v přípravě, nebo právě ve Frýdku. Myslím, že nám to sedlo. I ten první gól, co jsme dali, vyplynul z nějaké dlouhodobé spolupráce. Už víme, co od sebe čekat. Navíc Aron dal hattrick, snad to tak bude pokračovat. Hned jsme si vybavili utkání z první ligy, kdy jsme ve Frýdku dali Slavii pět gólů.

Zrovna Aron by vám, mladým hráčům, kteří se zkouší prosadit do prvního týmu, mohl ukázat cestu, jak se do áčka Ocelářů dostat, je to tak?

Ano, ale to ukazují i další starší kluci, kteří nám pomáhají se prosadit. My mladší můžeme být za takový výborný postoj a za to, že můžeme být součástí třinecké organizace, jen rádi.

Jak vidíte svůj boj o sestavu?

Každý se chce prosadit a zůstat. Snažím se užít si každý zápas, ať už to nakonec vyjde, nebo ne. Můžu se prosadit hned, nebo také můžu přijít během sezony. To už nezáleží na mně. Já se mohu akorát snažit odvést každý zápas maximum, dobře pracovat na tréninku a dokázat trenérům, že tady hrát můžu. Rozhodnutí už je pak na nich.

A co byste mohl konkrétně vy nabídnout?

To nechci nějak říkat, každý z nás má co nabídnut a pak je už na vedení a na trenérech, aby se sami rozhodli, co se jim zrovna hodí, kdo se jim líbí, a tedy koho z nás si vyberou.

Nějaké rezervy ve své hře cítíte?

Hlavně hru do těla a síla celkově. Nejsem velkého vzrůstu a pár kilo navíc by se hodilo (úsměv).