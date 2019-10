Naposledy oblékl třinecký dres v dubnu 2014, poté putoval po nejrůznějších extraligových štacích, ale vrátil se tam, kde prožil nejlepší roky své kariéry a posbíral přes 200 kanadských bodů. Přitom ještě v sobotu absolvoval duel na ledě pražské Slavie za partnerský Frýdek-Místek. V neděli už ho sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek povolal do A-týmu, podle všeho natrvalo, jelikož Třinec přišel o útočníka Andreje Nestrašila, který zamířil do KHL.

Zdá se, že cesta do Třince vede přes Frýdek-Místek?

Vypadá to tak (smích), ale já nějaké nabídky měl, po rozhovoru s Honzou (Peterkem) jsme se ale dohodli, že bych mohl naskakovat ve Frýdku-Místku. Pořád lepší, než sedět doma a připravovat se individuálně. Člověk potřebuje být v zápřahu. Přišlo mi to jako rozumná varianta a vidíte, v neděli mi Honza volal znovu a povolal mě do extraligy.

Jaké jste měl pocity vrátit se po pěti letech zase do Třince?

To, jestli budu hrát za Třinec trvale, ještě nevím. Dneska jsem tady a jdu ze dne na den. Uvidíme zítra. Škoda, že jsme neudělali tři body, ty pocity by byly lepší, ale i tak je to skvělé. Tady se mi hrálo vždycky dobře, je tu pěkný zimák, parta funguje. Kluci mě přijali výborně.

S Václavem Varaďou jste ve vaší poslední sezoně v Třinci hráli v jedné řadě. Je výhoda, že ho tak dobře znáte?

Kamarádi jsme, ale on je teď trenér a tudíž můj nadřízený (úsměv). Já jsem tady fakt krátce, takže k tomu nic moc víc říct nemůžu. Ráno jsem se chystal zrovna do Frýdku na trénink a před osmou ráno jsem měl telefon.

Středční Ligu mistrů si zahrajete?

To opravdu nevím.

Nemrzí vás, že pozvánka do Třince nepřišla o kolo dříve, kdy bylo na programu derby s Vítkovicemi?

Ne, tak jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Měl jsem dohodu takovou, že začnu ve Frýdku-Místku a uvidí se.

Zahrál jste si v útočné řadě s Adamským a Polanským, což je takové retro z roku 2011…

No, hlavně jsem se snažil to klukům nekazit, nedělat chyby. Včera jsem hrál na Slavii, takže to z mé strany nebylo ono. Trochu mě bolela hlava, ale kluci vědí, jak hrát. Polda je silný za branou, v útočném pásmu jsme si s klukama vyhověli, i když moc šancí jsme si nevytvořili. V dalších zápasech by to mělo být lepší.