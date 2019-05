Jedete na své první mistrovství světa dospělých. Jak se těšíte? Je to splněný sen?

Těším se hodně, to je jasné. Po té veleúspěšné sezoně s Třincem je to taková třešnička na dortu.

Jde o vaši nejúspěšnější sezonu v kariéře?

Asi jo. Co se týče dosažených úspěchů, tak ano. Podobně vysoko ale řadím i sezonu, kdy jsem si mohl zahrát NHL (v sezoně 2014/15 v Edmontonu – pozn. aut.).

Teď ještě udělat na Slovensku nějaký úspěch. Šestkrát v řadě z toho nebyla medaile…

Pokusíme se. Na Slovensku bude určitě parádní atmosféra, je to skoro doma, takže fanoušci nás jistě přijedou podpořit v hojném počtu.

Co vám vlastně říkal na zisk titulu táta František Musil?

Ať si to hlavně užiju, že to jsou neopakovatelné momenty.

Přijede se podívat na Slovensko?

Abych pravdu řekl, ještě jsme se o tom nebavili, teprve v neděli večer jsem se dozvěděl o nominaci.

Kromě toho, že on sám je mistrem ligy, podobně jako váš dědeček Jaroslav Holík, tak jsou oba i mistry světa. Je to velká výzva zkusit je napodobit?

Je příjemné, že každá generace v naší rodině dosáhla na domácí titul. Získat ten světový je nepoměrně těžší. Když jsem byl mladší, tak mi děda o mistrovství vyprávěl. Na premiéru se těším, ale o nějakých cílech se zatím nemůžeme bavit. Půjdeme postupně.

O vás je známo, že máte skvělý fyzický fond. Necítíte ale na konci sezony přec jen už únavu? Nebude to na MS problém?

Věřím, že ne. Kluci, co tam přijedou, na tom budou podobně. Mnozí odehráli v sezoně ještě víc zápasů.

Neužil jste si oslavy s mužstvem. Nemrzí vás, že jste přišel o jízdu otevřeným autobusem a Hutnický den?

Viděl jsem na instagramu, jak to probíhalo. Kluci mi o tom referovali. Ale nemůže mě to mrzet, protože jsem byl zase nominovaný do reprezentace, a to je pro každého hráče čest.

Třinecká stopa bude na MS výraznější. Kromě vás totiž jede na šampionát také Šimon Hrubec a jeho čerstvá náhrada Patrik Bartošák. Co na to říkáte?

Je to fajn. Šimon si mistrovství za své výkony během sezony bezpochyby zaslouží. Častokrát nás podržel, je tam oprávněně. A s Patrikem se znám z Ameriky. Jsme stejný ročník, už jsme spolu byli na juniorském mistrovství světa 2013.