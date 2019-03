Domácí útočník Jiří Polanský si totiž připsal jubilejní 900. start v nejvyšší soutěži. Ještě dvě sezony a může zaklepat na dveře klubu tisícovkařů, který aktuálně čítá 17 hokejových vytrvalců, mimo jiné sportovního ředitele Ocelářů Jana Peterka. Naposledy se členem tohoto klubu stal vítkovický Jan Výtisk, k němuž se váže i druhá zajímavost úterního večera v Třinci.

Za vítězství v Radegast indexu byla totiž domácímu obránci Davidu Musilovi předána zelená helma. V kabině Ocelářů tak nyní budou zelené helmy dvě. K brankáři Pavlu Kantorovi, který přišel do Slezska z Mladé Boleslavi, přibude právě Musil a jeho tmavězelená pokrývka hlavy.

Co na vítězství mezi „tvrdými chlapy“ Musil říká? „Abych řekl pravdu, vůbec jsem to nesledoval, nedíval se na statistiky. Vlastně jsem se až před posledním únorovým zápasem dozvěděl, že mám náběh na to vyhrát Radegast index,“ přiznal popravdě vnuk legendárního Jaroslava Holíka.

Radegast index sleduje statistiky „černé práce“ hráčů, především obránců, kde se zohledňují nejen plusové a minusové body účasti na ledě při vstřelených či obdržených brankách, ale také hity a zblokované střely. Co to pro Musila znamená? „Potěší to. Ukáže se i ta poctivá defenzivní práce hráčů, kterou na ledě vidí jen málokdo,“ uznal Musil.

Právě vítkovický Jan Výtisk je rekordmanem v počtu měsíčních prvenství v této anketě a jako by to nestačilo, v týmovém hodnocení Radegast indexu vládnou extralize právě Vítkovice (s významným Výtiskovým přispěním) před druhým Třincem. Jako by Bůh Radegast zhlížel z hory na Radhošťském vrchu jen do místního regionu.

Po poslední výhře Třince nad Chomutovem byl David Musil samozřejmě spokojen. „Jsou to důležité body, protože teď je konec základní části, kdy se bojuje o první druhé místo. Jsou to všechno důležité zápasy, hraje se o každý bod mezi prvními čtyřmi týmy. My máme pořád šanci na první místo, ale musíme zvládnout poslední zápas a zbytek neovlivníme. Až pak se můžeme dívat na to, jak hráli ostatní,“ hlásil po výhře nad Chomutovem pracovitý obránce, který letos objel všechny akce národního týmu na Euro Hockey Tour.