Na ledě jste strávil téměř dvacet minut. Z útočníků nejvíce. Trenéři vás hned zařadili do první formace. Těší vás taková důvěra?

Samozřejmě. Je vždy hezké, pokud vám kouč věří, a když vám dá příležitost. Pokaždé, když přestoupíte do nové ligy, musíte se trochu přizpůsobit. Postupem času jsem se na ledě cítil lépe a lépe.

Jaké jsou vaše poznatky ohledně české extraligy?

Všechny přední evropské soutěže jsou na vysoké úrovni. Možná deset let zpátky tam byl nějaký rozdíl, ale teď už jsou všude, i v Česku výborní trenéři a působí zde lepší, rychlejší a chytřejší hráči. Sociální sítě, video a další věci umožňují sledovat českou ligu i v zahraničí, takže je snadnější udělat si obrázek o úrovni soutěže. Nějaký přehled jsem měl i já a nešel jsem do Třince do neznáma.

Sezonu jste začal v čínském Kunlunu. Proč to v Pekingu nevyšlo?

V Číně to nebylo dobré, neměl jsem potěšení ze hry, trápil jsem se. Byl jsem v Pekingu tři a půl měsíce bez rodiny, neustále se cestovalo, bylo to únavné a vyčerpávající. Přijal jsem proto nabídku ze švýcarské ligy, ale zanedlouho se ozval Třinec a začali jsme se konkrétně bavit o možnosti hrát českou ligu. V téhle části kariéry se chci hokejem zase bavit, takže jsem nabídku přijal.

Na přelomu roku máte mimořádně náročný program, jak to zvládáte?

Program je těžký, navíc jsme do Varů cestovali asi šest hodin autobusem. Ale pracujeme tvrdě, dá se to zvládnout.

Předpokládám, že se už těšíte na to, až si zahrajete před třineckým publikem…

Ano, v neděli proti Olomouci. Už jsem ve Werk Areně trénoval, ta stavba je opravdu mimořádná, možná jedna z nejlepších hokejových arén v celé Evropě. Je vždy plusem, když máte pro práci k dispozici skvělé podmínky. A ty tady jsou. A slyšel jsem, že i fandové jsou stejně skvělí, takže se na těším.