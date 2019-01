/FOTOGALERIE/ Do třetice se už radují Vítkovice. Ostravští hokejisté porazili v sobotní dohrávce 34. kola české extraligy rivala z Třince doma 3:2 a částečně tak oplatili Ocelářům předchozí dvě prohry v tomto ročníku. O svém triumfu Ridera rozhodla v 58. minutě, kdy vítěznou branku vstřelil slovenský útočník Rastislav Dej.

Vítkovice se díky tomu vrátily na čtvrtou příčku v tabulce, naproti tomu Třinec přišel o první místo, kde jej vystřídal Liberec.

Domácí do utkání vyrukovaly bez obránce Ivana Baranky, který v pátek zamířil do brněnské Komety, do sestavy se ale poprvé od střetnutí v Olomouci na konci září vrátil zadák Peter Trška.

Domácí byli v úvodu aktivnější, ale na první větší šanci na jedné nebo druhé straně si fanoušci museli počkat do 12. minuty, kdy se na Hrubce řítil Stránský, ale nepochodil.

Vzápětí převzali ofenzivní otěže duelu hosté a brzy se prosadili. Vítkovická obrana poskytla mnoho prostoru střelci Martinu Růžičkovi, který ho využil a prostřelil Bartošáka.

Druhá třetina začala velkou možností hostujícího Ciencialy, který však sám proti vítkovickému brankáři neuspěl. Toho mohli Oceláři litovat ve 26. minutě, kdy po dobré práci Baláže napřáhl Kucsera a jeho rána doskákala skrze Hrubcovy nohy až do branky.

Třinec však vyrovnání nezaskočilo, naopak si vytvořil tlak, na jehož konci šel opět o krok před Vítkovice. Po skvělé Polanského přihrávce skóroval obránce Doudera.

Vzápětí mohl náskok Slezanů navýšit Svačina, ale Bartošák byl pozorný. V závěru třetiny si tlak, šance i přesilovou hru pět na tři vytvořily Vítkovice, ale obrana hostů nebezpečí ustála.

To už neplatilo o 48. minutě, kdy v přesilové hře střelou od modré čáry propálil vše před sebou Gregorc a vyrovnal na 2:2. Šest minut před koncem mohl rozhodnout třinecký Růžička, ale v obrovské šanci ho vychytal Bartošák. Zanedlouho nevyzrál na ostravského gólmana ani Bukarts. Naproti tomu na opačné straně se hnal sám na Hrubce Zdráhal, ale jeho bekhendové zakončení mířilo pouze do břevna. Další brankovou konstrukci vzápětí trefil Lev, z pokračující akce pak vítěznou branku zaznamenal Dej.

Ohlasy trenérů:

Jakub Petr (Vítkovice): "První třetina vyrovnaná. I když Třinec nás místy přehrával a vyhrál ji 1:0, čistší šance jsme měli my, především po krásném průniku Stránského. Ve druhé třetině se nám podařilo vyrovnat, a od té doby začal tlak Třince, který vyústil gólem na 1:2. To byla rozhodující fáze utkání, oni nám v ní mohli odskočit a bylo by rozhodnuto. V závěru byly šance na obou stranáchh, ale my jsme byli šťastnějším mužstvem. Pro mě je důležité, že mužstvo bylo trpělivé a drželo stanovenou taktiku i za nepříznivého stavu. Cením si i velké vůle celého mužstva."

Václav Varaďa (Třinec): "Velmi dobře odehrané utkání. Jsme zklamání, že máme nula bodů. Výkonu i nasazení si cením, Vítkovice jsme v některých fázích utkání přehrávali. Neproměňováním šancí jsme ale domácí drželi ve hře. Oni byli trpěliví a počkali si na svoje příležitosti. A ty v závěru přišly po chybách, které by se nám stávat neměly. Hráči se vydali, ale jsme na nule, to je pro nás minus toho zápasu."

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 26. Kucsera (Baláž, Šidlík), 48. Gregorc (Kucsera, Olesz), 58. Dej (Lev) – 13. Martin Růžička (Bukarts, Cienciala), 29. M. Doudera (Polanský, Adamský). Rozhodčí: Hodek, Hejduk – Gebauer, Bryška. Vyloučení: 3:5, navíc Marcinko (Třinec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 9369.

Vítkovice: Bartošák – Výtisk, D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Černý, Trška – Olesz, Lev, Dej – D. Květoň, Roman, Tybor – Kucsera, Baláž, Poletín – Schleiss, Š. Stránský, Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.

Třinec: Hrubec – Gernát, Krajíček, Galvinš, Musil, M. Doudera, Roth, Matyáš – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička – Adamský, Polanský, Svačina – Bukarts, Cienciala, Dravecký – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.